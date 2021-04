Energieverbruik door coronacrisis omlaag, wat kunnen we zelf doen?

De huidige coronacrisis, of eigenlijk maatschappelijke crisis, heeft op alles en iedereen een impact, en dus ook op het energieverbruik. Zo zag Eneco het afgelopen jaar duidelijk wat de gevolgen zijn van de crisis, want het bedrijf leverde minder stroom aan kantoren en ov-bedrijven. Dit laatste omdat er minder treinen en trams zijn ingezet in 2020. Dat we met elkaar minder energie hebben verbruikt, komt ook doordat het vorig jaar het warmste jaar ooit gemeten was. Wat kunnen we zelf doen om ons energieverbruik in toom te houden?

Klimaatdoelen

Wereldwijd is de CO2 uitstoot met 8,8 procent gedaald door de coronacrisis. Dit is goed nieuws voor ons klimaat. Zo heeft Duitsland dankzij de coronacrisis de klimaatdoelen gehaald. In Nederland is dit niet het geval, ook al werd er een stuk minder vieze lucht uitgestoten. In 2020 zijn de klimaatdoelen niet gehaald en het ziet ernaar uit dat deze de komende jaren ook niet gehaald worden. Een van die doelen is om ervoor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent is verminderd ten opzichte van 1990.

LED-verlichting

Het is uiteraard belangrijk dat er vanuit het kabinet de nodige maatregelen worden genomen voor een duurzame toekomst, maar we kunnen ook zelf als ondernemers en burgers in actie komen. Steeds meer ondernemers doen dit al en dragen een duurzaam steentje bij, ook in deze tijd. Vaak kan het al heel simpel, bijvoorbeeld door te kiezen voor LED-verlichting. Wist je dat een LED lamp 90 procent zuiniger is dan een gloeilamp en 85 procent dan een halogeenlamp? Een LED-lamp stoot minder CO2 uit door het lage energieverbruik. Even een simpel rekensommetje: als er tien LED lampen drie uur per dag branden, dan stoten zij in vergelijking met gloeilampen 211 kg minder CO2 uit.

Isolatie

Naast verlichting kan je met isolatie een boel energie bezuinigen én gaat het bedrag op je factuur ook een stuk omlaag. Wist je dat een huis tot 30 procent van zijn warmte verliest als het dak niet geïsoleerd is? Het isoleren van een woning is een van de belangrijkste tips om energiezuiniger te wonen of werken. Die heerlijke warmte in huis ontsnapt niet alleen langs niet-geïsoleerde daken en muren, maar ook via ramen. Met dubbel glas leveren deze vier tot zes keer minder warmteverlies op dan enkel glas. Een simpele manier om iets tegen tocht te doen, zijn tochtstrips.

Energielabels

Aangezien we nog steeds aan het thuiswerken zijn en we dit voorlopig blijven doen, is het extra zinvol om te kijken waar je thuis energie kan besparen. We zitten niet meer tussen negen en vijf op kantoor, en verbruiken dus thuis meer stroom en gas. We gebruiken veel huishoudtoestellen, maar zijn ons niet altijd bewust van de energielabels die laten zie hoe energiezuinig een toestel is. Ben je van plan om een nieuwe wasmachine, televisie of oven te kopen? Laat dan het energielabel mee beslissen.

Hang die was buiten

Daarbij is het handig en een stuk zuiniger om huishoudtoestellen op maat te kopen. Als je alleen woont, is het niet nodig om een ijskast te kopen waar je voeding in kan opslaan voor een heel gezin. En stel de temperatuur van je koelkast in op 6 graden. Voor elke graad kouder betaal je 5 procent extra verbruik. Dit geldt ook voor diepvriezers, die het prima doen op een temperatuur van 18 graden. Ten slotte is koken op inductie veertig procent zuiniger dan koken op een ouderwetse kookplaat. En benut je vaatwasser en wasmachine en laat ze niet halfvol draaien. Schijnt de zon? Hang dan de was een keertje buiten op. Drogers zijn ware energievreters.