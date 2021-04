Zes tips om je tuin of balkon zomerklaar te maken

Nederlanders hebben in 2020 twintig procent meer geld uitgegeven aan hun tuin, zo blijkt uit consumentenonderzoek. Nu we voortdurend thuis zitten, is een comfortabele, eigen plek belangrijker dan ooit – en dat geldt uiteraard ook voor de tuin of het balkon. Hoe zorg jij dat het buiten helemaal zomerklaar is? Hierbij in ieder geval alvast zes tips.

1. Regel op tijd een hovenier – als je die nodig hebt

Uit het consumentenonderzoek van GfK blijkt dat we in 2020 bijna twee miljard euro uitgaven aan tuinspullen. Hoveniers beleven dan ook gouden tijden, volgens de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). Als je zelf niet superhandig bent, is het dan ook zaak ruim op tijd een expert in te schakelen – veel hoveniers zitten al weken, soms maanden, vooruit vol.

2. Vergeet de verlichting niet

Voordat je in het wilde weg van alles in je tuin neerzet, is het verstandig een tuinplan te maken. Vergeet daarbij niet de verlichting – een vaak vergeten, maar wel vreselijk belangrijk onderdeel van je buitenruimte. Niet alleen is het fijn als je op een mooie zomerdag nog wat langer buiten kan zitten, ook is verlichting een goede manier om de kans op inbraak te verlagen.

3. Goed advies is veel waard

Elektra is uiteraard een vak apart, dus laat je wel goed informeren. Het familiebedrijf Nostalux, gespecialiseerd in authentiek vervaardigde verlichting, vertelt dat vaak wordt gekozen voor een lichtbron waar een dag- en nachtsensor in zit. Als het gaat schemeren gaat de lamp aan, bij dageraad gaat het weer uit. Met klanten in de winkel kijken ze meestal ook even op de kaart naar de ligging van het huis en de buitenruimte. Ze kunnen dan nog beter adviseren welk licht waar het beste past.

4. Van grijs naar groen

Los van de coronatoestand, is de vraag naar hoveniers volgens de VHG nu zo groot omdat steeds meer mensen een groenere tuin willen. Tuintegels zijn passé, een plantenjungle is hot – en terecht. Een groene tuin is beter voor het milieu en vaak ook een stuk mooier. Als het geregend heeft, kan het water goed weg. Vlinders en bijen worden heel gelukkig van alle bloemen – en wij ook. Bovendien is de lucht schoner in een wijk met veel groene tuinen. Uit onderzoek blijkt dan ook dat ons welzijn aanzienlijk verbetert in een groene omgeving.

5. Niet iedereen houdt van het zuiden

Maar een groene tuin vergt uiteraard wel wat denkwerk en onderhoud. Let erop dat de grond geschikt is voor het groen dat je wil plaatsen, en dat je planten de juiste hoeveelheid zonlicht krijgen. Anders zit je straks met brandplekken op bladeren, of een plant die verpietert in de schaduw. Op elk potje past een dekseltje, en dat is hier zeker ook het geval. Voor elke hoek van je tuin of balkon is er wel een plant te vinden die het daar fijn vindt – je moet alleen even weten welke.

6. Zoek de balans

Bedenk hoeveel tijd je hebt om het allemaal te onderhouden. Hout in de tuin is mooi, maar moet wel regelmatig worden gebeitst – anders valt het uit elkaar. Naast je planten is een pad van boomschors fijn voor het milieu, maar moet wel worden aangevuld, anders verdwijnt het op den duur. Misschien lukt het je nog wel om voor veel planten te zorgen, maar niet ook voor het hout en de boomschors. Misschien heb je juist alle tijd. Een midden vinden tussen wat je wil en wat kan is altijd belangrijk, zodat je na een lange dag fijn met een bluetooth-speakertje en wat lampjes aan, ook nog even kan genieten van die mooie, nieuwe plek.