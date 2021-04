Heel Holland tuiniert: dit zijn de tuintrends van 2021

Het is weer de tijd van het jaar dat Nederland de tuin induikt. Niet heel Holland bakt, maar heel Holland tuiniert is nu favoriet. Het kan ’s nachts nog vriezen, dus het is wel goed opletten wat je in een pot of grond stopt, maar verder kan er voluit in de tuin gewerkt worden. Net als elk jaar zijn er ook in 2021 weer een aantal trends en ontwikkelingen die de tuinen van de komende jaren gaan en blijven bepalen

Extreme weersomstandigheden

Het klimaat is aan verandering onderhevig, met steeds warmere zomers. We hebben steeds vaker met weerrecords te maken en droge periodes. Dit heeft consequenties voor de tuin, want die wordt blootgesteld aan extreme weersomstandigheden. Het is daarom belangrijk om je tuin waar mogelijk aan te passen aan het veranderende klimaat en dat deze dus klimaatbestendig is. Zo heb je voor hevige regenbuien een goede waterafvoer nodig. Overbodig water kan je opvangen, zodat je die tijdens een drogere periode kunt gebruiken.

Planten schema

Een ander aandachtspunt voor een klimaatbestendige tuin is de keuze voor beplanting. Welke planten moeten in de schaduw en welke in de zon? Ga op bodemonderzoek en ontdek wat de droge en natte plekken zijn in je tuin en waar er juist meer zon of schaduw is. Als je dit weet, kan je een plan maken voor je beplanting. Houd rekening met de maanden, want er zijn veel planten die pas vanaf mei de grond in mogen. Het is verstandig om aan een tuincentrum advies te vragen. Soms is het nog even geduld hebben.

Genieten en ontspannen

Naast een klimaatbestendige tuin is een onderhoudsvriendelijke tuin ook passend anno 2021, waarin steeds meer mensen het druk hebben en het liefst zo veel mogelijk willen genieten van hun tuin, in plaats van erin werken. Dat genieten van en ontspannen in je tuin is uiteraard belangrijk. Zorg voor een fijne tuinset en eventueel een terras overkapping van Dutch Garden, zodat je beschut kan zitten. Heb je geen zin om gras te maaien? Kies dan voor een grasmat of tegels. Hoe donkerder deze zijn, hoe heter ze worden. Oppassen dus, zeker met kinderen.

Maak van je tuin een extra kamer

Als je met planten in de weer gaat, weet dan dat deze onderhouden moeten worden. Kies voor bodembedekkers, want die zijn ideaal om onkruid te voorkomen. Je kan ook kiezen voor grind. De ene plant moet je vaker snoeien dan de andere, vraag dit na bij het tuincentrum. Een laatste trend die aanhoudt is de tuin die 365 dagen van het jaar gebruikt kan worden. Een tuin is als het ware een extra kamer. Waarom zou je die niet het gehele jaar door gebruiken? Dit vraagt om een aantal aanpassingen, maar dan heb je er wel een extra woonkamer bij. Te denken valt aan een buitenkeuken, een overkapping, een winter barbecue en zoveel mogelijk groen in je tuin, waardoor je het hele jaar door van je bordes kan genieten.

En nu Albert Heijn weer de Moestuinmaatjes uitdeelt, mag een eigen moestuin uiteraard niet ontbreken. Deze hoeft niet groots en meeslepend te zijn: gewoon een klein stukje grond waar je begint met een aantal kruiden, tomaatjes, sla of radijs. Simpel en lekker, en ook nog eens duurzaam.