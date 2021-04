De trends voor een vakantie in Nederland

De coronacrisis gooit voor reizen naar het buitenland roet in het eten. En dus staat voor velen een vakantie in Nederland op het programma. Gelukkig is er ons eigen land ook genoeg te beleven. Van de bossen van Twente tot uitwaaien op de wadden. Of een bezoek aan Noord-Limburg, want Limburg is meer dan alleen Maastricht. Een paar tips voor je vakantie in Nederland, met plekken die je wellicht nog niet kent.

Ontdek de landgoederen van Twente

Helemaal weg en toch vlakbij. Welkom in het landgoed van Nederland, zoals de regio Twente zichzelf aanprijst. Tijdens je vakantie in Nederland ben je in Twente voor rust, ruimte en historie helemaal op je plek. Twente is een plek waar het soms lijkt of de tijd heeft stil gestaan. Rondom het plaatsje Diepenheim vind je bijvoorbeeld maar liefst vijf kastelen. Kasteel Warmelo is het bekendst als de voormalige woning van Prinses Armgard, de moeder van Prins Bernhard. Hier zijn de theeschenkerij, het terras en de tuinen populair. Verderop ligt kasteel Weldam, waar je zonder twijfel de mooiste wandelingen maakt. Langs de beken, lanen, weilanden en door de bossen die dit landgoed rijk zijn. En ben je klaar in Diepenheim? Dan ligt om de hoek in Delden het 17e -eeuwse kasteel en landgoed Twickel: het grootste landgoed van Nederland.

Uitwaaien op Ameland

De Waddeneilanden zijn misschien wel de meest bijzondere vakantieplek van Nederland. Alleen het feit dat je ‘met de boot’ op vakantie gaat… en dat in eigen land. En wat is er nou fijner om deze eilanden vanuit je comfortabele vakantiewoning te verkennen. Want kies je voor een vakantiepark in Nederland, dan zijn de Waddeneilanden natuurlijk ook een optie. Neem bijvoorbeeld Ameland. Hier staan je activiteiten in het teken van natuur. Ga je mee op wadexcursie, dan leer je er alles over. Zelfs een klein stukje wad omscheppen laat al zoveel zien: kokkels, een platvisje of een krab. En wanneer je je verrekijker pakt, vogels op zoek naar hun voedsel of een luierende zeehond. Je leert vooral hoe al deze dieren met elkaar in verband staan en hoe belangrijk het ecosysteem hier is. Denk wel aan dichte oude schoenen of laarzen, want de schelpen kunnen scherp zijn. Zelf Ameland ontdekken kan natuurlijk ook. Pak de fiets en leef je uit in je eigen tempo. Of ontdek het eiland vanaf de rug van een paard. Voor de echte durfallen kun je op Ameland zelfs parachutespringen.

Op avontuur in de Maasduinen

Zuid-Limburg met Valkenburg en hoofdstad Maastricht is al sinds jaar en dag bekend bij toeristen. Veel minder bekend, maar zeker niet minder mooi, is Noord-Limburg. Want bourgondisch genieten doe je ook in het historische centrum van Venlo. Bijkomen kan om de hoek in een van de weinige officiële thermaalbaden van ons land: Bad Arcen. Voor natuurlijk plezier ligt Nationaal Park de Maasduinen klaar om ontdekt te worden. Hier vind je een landschap van heide, bos en het turquoise water van het Reindersmeer: zo helder dat je de bodem gemakkelijk kunt zien. Houd je oren en ogen open, want ook Schotse hooglanders behoren tot de bewoners van de Maasduinen. En ben je hier klaar met verkennen, dan vind je terug in Arcen de bijzondere kasteeltuinen. Of je neemt een proefplankje bij de Hertog Jan brouwerij of leer hoe likeur wordt gemaakt bij graanbranderij de IJsvogel. En vergeet het Raadhuisplein niet, voor het lekkerste ijs van Nederland.