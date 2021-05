Een jaar thuis… Tijd voor een nieuw interieur?

We zitten al ruim een jaar tegen dezelfde muren, meubels en gordijnen aan te kijken. Misschien wordt het eens tijd om daar verandering in aan te brengen. Je kunt je muren gemakkelijk een nieuw kleurtje geven door er een roller met muurverf langs te halen. Of er een nieuw behangetje op te plakken of je meubels anders neerzetten. Je hebt dan al snel het gevoel dat je in een totaal ander huis bent.

Maar wat doe je met die gordijnen en vitrages? Zijn die niet een keer aan vervanging toe? Waarom zou je niet eens kiezen voor écht mooie raamdecoratie? Hieronder lees je over de verschillende mogelijkheden.

Rolgordijnen

Een rolgordijn kan op- en afgerold worden en kan zo eenvoudig een raam afdekken. Het grootste voordeel van rolgordijnen is voor velen dat ze bijna in elk raam passen, bijvoorbeeld dat lastige dakraam op de zolder. Daarnaast zijn rolgordijnen populair voor op de slaapkamer, dat komt door de verduisterende functie, maar daarnaast er is nog zoveel meer mogelijk. Rolgordijnen zijn er namelijk in zoveel verschillende soorten stoffen, kleuren en transparantie waardoor je ze in elke ruimte van het huis kan gebruiken. Kies eens voor lichte kleuren en meer transparantere stoffen in de woonkamer en gebruik rolgordijnen als de finishing touch voor een strakke en moderne look. Daarnaast werken rolgordijnen isolerend vanwege de goede aansluiting op de ramen, zo houdt je je huis wat langer koel in de zomer en lekker warm in de winter.

Vouwgordijnen

Vouwgordijnen kenmerken zich doordat ze gelijkmatig zigzaggend opstapelen bij het openen. Deze gordijnen zijn daarom ook een goede keuze wanneer je gaat voor een wat klassiekere of landelijkere sfeer in huis. Vouwgordijnen vallen namelijk net iets soepeler dan het rolgordijn. Vouwgordijnen zijn verkrijgbaar in verschillende soorten stoffen en kleuren waardoor je eindeloos kan variëren. Ook zijn vouwgordijnen perfect te combineren met andere raamdecoratie. Combineer bijvoorbeeld je vouwgordijnen met lange gordijnen in de gewenste ruimte om een geheel te creëren. Daarnaast hebben vouwgordijnen een isolerende werking en houden zij in de winter kou tegen.

Makkelijk te bedienen

Groot pluspunt van beide gordijnen is het gemak in de bediening. Daarnaast is het ook voor beide mogelijk om te kiezen voor elektrische bediening. Hiermee kan je je raamdecoratie op afstand bedienen, lekker vanaf de bank. Sluit dus makkelijk je rol- of vouwgordijnen wanneer jij dat wil!

De keuze is aan jou

Zowel het rol- als het vouwgordijn bieden ideale uitkomsten en beide zijn een goede keuze voor je huis. Je kan enorm variëren met verschillende stoffen en kleuren, waardoor ze altijd perfect passen binnen jouw interieur. Ga je voor strak en modern of ga je voor een meer klassieke uitstraling? De keuze is volledig aan jou!