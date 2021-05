De gevolgen van Borderline bij jongeren

Nederland telt zo’n 150.000 tot 200.000 Borderline patiënten. Een enorm hoog aantal. Toch wordt er maar weinig over deze persoonlijkheidsstoornis gesproken. Is het een taboe? Of kunnen we ons er niet goed in verplaatsen en weten we er als buitenstaander gewoon te weinig van? In dit artikel vertellen we je meer over wat Borderline met je doet én op wat voor manier je hulp kunt zoeken.

Wat is Borderline?

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis – ook wel emotieregulatiestoornis (ERS) genoemd – die over het algemeen vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Deze stoornis wordt vaak voor het eerst ontdekt tussen het 18de en 25ste levensjaar, waarbij het meestal de hevige emoties zijn waarmee wordt geworsteld. Deze emoties zijn voor Borderline patiënten namelijk dusdanig heftig dat ze moeilijk of nauwelijks te hanteren zijn. Hierdoor voelen ze zich instabiel en kampen ze vaak met enorme stemmingswisselingen. Dit heeft helaas vaak grote gevolgen voor alledaagse dingen in het leven, maar vooral ook voor de relaties met de naaste omgeving. Omdat je met Borderline anders reageert op verschillende invloeden van buitenaf voelen Borderline patiënten zich vaak onbegrepen, leeg en eenzaam. Zelfs wanneer ze veel mensen om zich heen hebben. Hierdoor hebben ze vaak meer moeite met dingen nuanceren en het aangaan van hechte relaties waardoor ze vaak vastlopen in het leven.

Yes We Can Clinics

Yes We Can Clinics ontfermt zich over deze vastgelopen jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar. Deze jeugdkliniek heeft veel ervaring met persoonlijkheidsstoornissen, maar ook met de achtergrond hiervan, zoals identiteitsproblemen en een laag zelfbeeld. Aangezien Borderline persoonlijkheidsstoornissen vaak samengaan met depressies, angststoornissen, eetstoornissen, verslavingen en automutilatie ontfermt YWCC zich met ruim 330 medewerkers 24/7 met veel zorg over deze jongeren. Onvoorwaardelijke warmte en veiligheid en op het juiste moment confrontatie staan hierbij centraal. Stap voor stap worden de jongeren hier door middel van onder andere groepstherapie, één-op-één sessies, (buiten)sporten en psycho-educatie geholpen om hun leven weer op de rit te krijgen. En bovenal weer vertrouwen in zichzelf en de toekomst te krijgen.

Hulp nodig?

Heb jij zelf ook te maken met Borderline? Of zoek je hulp voor je kind of iemand in je naaste omgeving? Raadpleeg Yes We Can Clinics om te zien wat zij voor jullie kunnen betekenen, of bezoek een van de maandelijkse informatieavonden.