De tuinkalender in mei: een grasmat en een taxus erbij

Het weer zit weliswaar nog niet alle dagen van de week mee, maar het tuinierseizoen is inmiddels officieel geopend. Als je een grasmat wil aanleggen, nieuwe planten in de grond wil stoppen of je tuinmeubelen een extra beschermlaag wil geven, is nu het moment om dat in de kalender te zetten. Wat zijn de tuinklusjes voor mei?

Het ideale moment voor een nieuwe heg

Als je er extra groen bij wil zetten dit jaar, is het nu voor veel planten een goed moment. Vrijwel geen enkele plant kan goed aarden als je hem in bevroren grond zet, maar ook in de zomer vindt een plant met kluit het vaak moeilijk zijn weg te vinden. Als je bijvoorbeeld een haag wil planten – in plaats van die lelijke schutting – stelt de gemiddelde taxus het erg op prijs binnenkort al zijn plek te krijgen.

In de rij of online?

Maar dan moet je die haag wel in huis hebben, als het eenmaal echt mooi weer wordt. Bereid je dus vast voor, door je te oriënteren op waar je je planten vandaan wil halen. De winkels zijn weliswaar weer open, maar je moet onder een steen hebben geleefd als je niet hebt meegekregen hoe lang de rijen zijn. Online bestellen is dan ook een prettig alternatief.

Direct van de kwekerij

Je moet dan wel even goed rondkijken welke webshops goed groen leveren – je kan dat zelf immers moeilijk beoordelen vanachter je laptop. Een webshop zoals www.haag-heg.nl levert de gewenste haag of heg aan huis, direct van de kwekerij, wordt goed beoordeeld, en heeft een website vol informatie. Ook is er een telefoonnummer, mochten er nog vragen zijn.

Snoeien, knippen en voeden

Als dat eenmaal geregeld is, doe dan even een rondje in de tuin om te zien welke planten nog wat extra aandacht nodig hebben. Breek de uitgebloeide bloemknoppen van je rhododendron voorzichtig af, top je fuchsia en haal de uitgebloeide stengels van je kerstroos. Bind klimplanten vast – die kunnen ineens heel hard gaan – en geef je planten voldoende voeding.

Gewenste bodembedekkers

En vergeet het onkruid niet. Dat gaat nu ineens weer welig tieren. De afgelopen periode is natuurlijk een flink stuk kouder geweest dan we gewend zijn, maar de zonuren doen ook nu al zijn werk. Als je alle ongenode gasten niet nu de tuin uitzet, zitten ze straks overal. Uiteraard maak je het jezelf later dit jaar nog wat makkelijker als je meteen ook wat bodembedekkers in de grond zet.

Verzorging: het hout en het gras

Zodra het een mooie, droge dag is, zet dan al het hout dat het zwaar heeft gehad deze winter weer even in een laagje beits. Maai je gras als je een mat hebt liggen, want dat schiet ineens weer de lucht in. Of leg een grasmat aan als je die nog niet hebt – daar is mei het ideale moment voor.

De belofte van een nieuw begin

En, altijd leuk: als je een moestuintje hebt, is mei het moment om pompoen, courgette, augurk en komkommer binnen te zaaien. Buiten kan je ergens deze maand maïs, bietjes, sla, andijvie en radijs gaan verbouwen.

Maar het allerbelangrijkste: hou het weerbericht in de gaten. Tuinkalenders gaan er natuurlijk altijd vanuit dat het weer in mei ongeveer hetzelfde is als vorige jaren, maar dat is nu niet helemaal het geval. Let vooral ook zelf op wat logisch is om te doen op dit moment, en verheug je vast op de betere maanden in je mooie, groene tuin. Want die kunnen er nu elk moment zijn.