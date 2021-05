Hete zomer verwacht: 5 tips om er het beste van te maken

Het weer wordt eindelijk beter. Het was misschien wel de natste mei sinds 1983, volgens Weer.nl, maar het trekt nu eindelijk aan. Volgens WeerOnline mogen we zelfs verwachten dat het een prachtige zomer wordt: de statistieken laten zien dat na een koude lente vrijwel altijd een hete zomer volgt. Hoe bereiden we ons daarop voor?

Na weken waardeloos weer voor deze tijd van het jaar, lijkt het nu eindelijk aan te trekken. Het wordt volop zomer, aldus Piets weerbericht en vele anderen enthousiaste nieuwsberichten over bbq-weekenden. Dat is positief nieuws natuurlijk, maar het is wel handig je daarop voor te bereiden.

1. Schaf je zonwering op tijd aan

Iedereen herinnert zich wellicht nog hoeveel zin het had om twee jaar geleden rond deze tijd zonwering, rolluiken of een ventilator aan te schaffen. Het werd toen op 29 mei in De Bilt 30,7 graden, en dus wilde iedereen die spullen hebben. Met als gevolg dat verkopers je simpelweg uitlachte als je om zo’n ding vroeg.

Het is niet verwonderlijk dat we in februari 2019 nog niet hadden bedacht om ons voor te bereiden op de hitte die zou volgen. Maar dit keer gaan we dat natuurlijk anders doen. We hebben nu wat langer de tijd voor de voorbereiding, en bovendien: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Het is geen nieuws meer dat het ook in Nederland ineens tropisch warm kan zijn.

2. Zorg dat je tuin er klaar voor is

Los van de spullen die je ook al wat eerder aan kan schaffen, is het slim je tuin op tijd voor te bereiden. De meeste planten staan, als het eenmaal echt mooi (en droger) wordt, vaak graag al een tijdje, goed gevoed en gesnoeid in de grond. Ze hebben dan wat langer de tijd gehad wortel te schieten, en kunnen dus meer hebben.

3. Smeer je in

En als het dan eenmaal zover is, zorg dan dat je de zonnebrand – die je dit keer op tijd in huis hebt gehaald – ook echt gebruikt. Het is geen gezellig gegeven, maar het aantal nieuwe gevallen van huidkanker is duidelijk toegenomen, volgens de cijfers van Volksgezondheid en Zorg.

Je huid beschermen tegen die steeds sterker wordende zonnestralen is dan ook geen verkeerd idee. En om even een fabeltje de wereld uit te helpen: die bescherming heb je ook nodig als je wat donkerder getint bent. Je kan weliswaar beter tegen de zon in dat geval, maar je bent zeker niet immuun.

4. Pas je eetpatroon aan

Eet en drink verstandig. Zware maaltijden zijn moeilijker te verteren als het goed warm is buiten, dus licht voedsel is aan te raden. Van een salade krijgt bijna niemand het warm, en dat is op zo’n moment juist heel fijn. Veel vetten, eiwitten, koolhydraten en gefrituurd voedsel daarentegen zijn juist een extra aanslag op je toch al oververhitte darmen.

5. Drink tot je erbij neer valt

En je weet het natuurlijk wel, maar veel water drinken is ook een goed plan. Dat zoveelste wijntje kan je juist beter even laten staan. Alcohol helpt niet om je vochthuishouding op peil te houden.

Kort samengevat: wacht niet tot het 30,7 graden wordt voordat je op zoek gaat naar zonwering, rolluiken of een ventilator. Of een nieuwe, gezonde levensstijl. Wees nu verstandig, zodat je straks extra kan genieten als het eindelijk weer een feestje wordt.