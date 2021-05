De zomer komt eraan: tijd voor de barbecue!

Kijk jij ook zo uit naar de tijd die komen gaat? Veel minder corona-beperkingen en natuurlijk het warme zomerweer dat er weer aan zit te komen. Het wordt dus tijd om de barbecue uit de schuur te halen en deze eens flink te schrobben. Want, zeg het maar eerlijk, daar is het na de laatste keer barbecueën niet meer van gekomen. Is de barbecue weer schoon en heb je kolen of een gasfles klaar staan? Dan kan het grote barbecuefeest georganiseerd worden.

Wat moet er allemaal geregeld worden?

Bepaal een datum en nodig gasten uit. Dit hoeft niet heel officieel. Maar het is wel zo fijn om dat van te voren te doen. Je kunt daar dan weer rekening mee houden als je inkopen gaat doen.

Beslis welk menu je je gasten wilt voorzetten. Ga je voor een vega-barbecue? Een vis-barbecue? Of toch een wat meer traditionele vlees-barbecue? Je kunt natuurlijk ook gaan voor een combinatie, dit zal deels afhankelijk zijn van de gasten die je wilt ontvangen.

Bij de internet slager kun je online vis en vlees bestellen. Je weet dan zeker dat je vis en vlees van de allerbeste kwaliteit in huis haalt. Je kunt hier ook prima terecht voor een last-minute barbecue: bestel je voor 23.59 uur? Dan heb je je bestelling de volgende dag al in huis.

Zoek recepten voor bij de groenten, het vlees en de vis. Ook hier hoef je niet al te moeilijk over te doen. De vis en het vlees is dusdanig vers, dat er maar weinig extra ingrediënten nodig zijn. Ook side-dishes als salade en brood mogen natuurlijk niet ontbreken.

Kleed de tuin mooi aan. Op de dag van de barbecue zorg je er natuurlijk voor dat het terras schitterend is aangekleed en dat iedereen een plekje heeft om te kunnen zitten. Hou er ook rekening mee dat het ‘s avonds wat kouder en natuurlijk donker zal worden. Blijven je gasten lang? Dan is het klaarzetten van lampen en het neerleggen van plaids of grote handdoeken ook een goed idee.

Steek ruim op tijd de barbecue aan. Zeker met een barbecue op kolen kan het een flinke tijd duren voor deze goed op temperatuur is. Als je de barbecue past aansteekt als de eerste gasten arriveren, dan is de kans groot dat je veel vlees of vis overhoudt omdat iedereen zich stort op het stokbrood en de salades.

Dat wordt vast een smakelijke zomer!