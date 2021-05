Kunnen we deze zomer eindelijk weer echt op vakantie?

De maatregelen worden steeds verder versoepeld, de besmettingscijfers lopen terug. Niet gek dus, dat er steeds meer mensen fantaseren over de mogelijkheid weer een vakantie te plannen. Maar veel Nederlanders weten inmiddels echt niet meer wat er wel en niet kan. Daarom hierbij de laatste reismogelijkheden weer even op een rijtje.

Vrij reizen binnen de EU vanaf 1 juli

Reizen wordt weer iets makkelijker. Vanaf 1 juli kan binnen de EU-landen weer vrij gereisd worden – mits je de juiste QR-code op zak hebt. Het duurde even, maar de EU is het eens over de voorwaarden van zo’n ‘Digitaal Groen Certificaat’.

Als je kan aantonen dat je bent ingeënt, negatief bent getest of net een besmetting achter de rug hebt, mag je weer de grens over. Alvast een huisje huren in België, Duitsland, Frankrijk of Italië behoort dus tot de mogelijkheden.

Vakantie in eigen land

Maar als je al voor 1 juli weg wilt, of toch een beetje zenuwachtig wordt van dat coronapaspoort, kan je natuurlijk nog altijd kiezen voor een vakantie in eigen land. Met een vakantiehuis in Zeeland zit je in ieder geval goed. De mooie, afgelegen stukjes in Nederland geven zeker ook een fantastisch vakantiegevoel. En, eerlijk is eerlijk, voor de lokale middenstand is het ook wel leuk als we niet ineens weer massaal naar Italië vertrekken.

Reizigers van buiten EU niet welkom

Want voor toeristen uit het buitenland is het nog wel iets ingewikkelder om naar Zeeland te komen. EU-toeristen zijn met zo’n paspoort welkom, maar wel pas vanaf 1 juli. Bovendien geldt die regeling niet voor bezoekers van buiten de EU. Die mogen Nederland nog altijd niet zomaar inreizen. Ook geldt er een vliegverbod naar Nederland voor vliegtuigen met passagiers uit India, Zuid-Afrika en Midden- en Zuid-Amerika aan boord.

Zakenreizigers, studenten, kennismigranten en langeafstandgeliefden – zoals de Rijksoverheid dat zo gezellig noemt – zijn uitgezonderd van deze regel. Deze groep mensen is dus ook welkom als ze vanuit de VS, China of bijvoorbeeld Australië komt.

Quarantaineplicht in het buitenland

Andersom zijn Nederlanders ook lang niet overal buiten de EU even welkom. De kans bestaat dus dat de Nederlandse overheid het prima vindt dat je daarheen gaat, maar dat ze er daar anders over denken. En dat je eenmaal daar dus te maken krijgt met maatregelen, zoals een quarantaine- of testplicht.

Dat uitzoeken is wel verstandig, want je wil natuurlijk voorkomen dat je dat appartement middenin dat leuke centrum helemaal niet uit mag. Maar dat moet je echt per land uitzoeken, want dat is overal anders en veranderd voortdurend.

Uitzonderingen op de regel

Als je naar een risicogebied buiten de EU reist, moet je bij terugkomst in Nederland in principe in quarantaine. Daar zijn uitzonderingen op, maar bekijk van tevoren even of je zo’n uitzonderingsgeval bent. Of hou rekening met een verlengde vakantie thuis. Als je een uitzondering bent, moet je een verklaring invullen waaruit duidelijk wordt waarom je zo’n geval bent. Die verklaring kan je via de site van de Rijksoverheid downloaden.

Kortom: zodra je de EU uit wil, is het nog altijd een onoverzichtelijk verhaal dat voortdurend verandert. En gepaard gaat met aardig wat formulieren. Als je heel gemotiveerd bent om te gaan is dat wellicht overkomelijk. Maar als je gewoon onbezorgd vakantie wil vieren – toch een beetje het idee van vakantie – is een bestemming dichter bij huis misschien een beter idee.