Column Wat Vindt Huib Daar Van?

Mij is recent gebleken, dat er twee soorten dokters zijn. Er zijn dokters die de nieuwe vaccins volledig vertrouwen en dokters die daar wat kanttekeningen bij plaatsen. Die nieuwe vaccins zijn gemaakt tegen het coronavirus, of beter het Sars-CoV-2, maar corona praat makkelijker. Daar zijn talloze varianten van en als u dit leest, heeft u waarschijnlijk al vele malen een corona infectie gehad in uw leven. Vroeger noemden we dat een griepje, ook al was het dan niet de echte influenza-griep, maar je had een snotneus en keelpijn en koorts en je bleef een paar dagen thuis en die oude man van twee huizen verder die ging ermee naar het ziekenhuis en kwam nooit meer thuis.

Dat is nu anders. Van peuter tot schijndood moet er getest worden en ja, dan heb je ineens een epidemie aan getallen. Als dan ook nog blijkt dat je na drie en een half miljard jaar evolutie niet meer op je immuunsysteem mag vertrouwen voor dat griepje, maar op een razendsnel ontwikkelt ultra-nieuw ‘vaccin’, omdat er kwetsbare mensen overlijden en laten we wel zijn, als de grootste groep die is overleden MET corona, tussen de 85 en 89 jaar oud is (zoek maar na als u mij niet gelooft), dan ligt dat in de lijn der verwachtingen en is er geen pandemie. En net zoals bij de influenza worden ook jongere mensen ziek, gaan eraan dood ook, meestal wegens bijkomende aandoeningen – ze waren al niet echt gezond dus. Dat is droevig, maar geen reden om een hele samenleving op slot te gooien, zelfs niet als ministers vinden dat dat nodig is.

En nog nooit, in onze hele medische geschiedenis, hebben we een middel, wat nog nooit is toegepast, ineens veilig verklaard voor zwangeren en kinderen. Ja, na tien jaar en ingewikkelde toxicologie studies, met onnoemelijk veel dierproeven en metingen. En dat hoeft ineens niet bij dit wondermiddel, want de ‘experts’ zeggen dat het veilig is. Ze liegen. Dat kunnen ze niet weten. Ik ben niet tegen deze nieuwe vaccins, maar pleit er wel voor ze in te zetten voor de juiste doelgroep – mensen met een verminderde gezondheid.

Stel u voor dat er een automerk komt met de beste auto ter wereld, die ze zes maanden getest hebben en ontwikkeld is door de beste ingenieurs en technici ter wereld. Veilig, zuinig, krachtig. En, nul ongelukken in de eerste maanden waarbij de bestuurder iets overkwam. Wat zegt dat over de veiligheid en dergelijke op de lange duur? Niks. Helemaal niks. Ik heb een topmodel Zweedse auto gereden, fantastische wagen, totdat er één heel klein schroefje uit de motor trilde, en alle motorolie op de koppelingsschijven terechtkwam. Versnellingsbak moest eruit, nieuwe koppelingsplaten, 1.500 euro verder vanwege één schroefje dat de experts over het hoofd hadden gezien.

“Ik geloof heel erg in vaccinatie op de oude manier”

Het menselijk lichaam is een miljoen keer ingewikkelder. Ik geloof heel erg in vaccinatie op de oude manier, want dat is bewezen veilig. Net zoals Tesla, die maken leuke auto’s maar ze zijn zeker niet zuiniger. Ze zitten vol met zeldzame metalen en af en toe ontploft zo’n batterij. Het is dus zeker geen betere auto dan een Toyota of een Mercedes en als er af en toe een batterij ontploft dus net zo ‘goed’ als die Zweedse bak met schroefje van 1.500 euro.

We weten nu al dat de nieuwe vaccins tegen corona honderden (!!!) jonge mensen voor hun leven lang een ernstige hartspier ziekte bezorgt – zoek maar op bij twijfel, op myocarditis. En wat niemand weet, is hoeveel mensen zo’n hartspierziekte na twee jaar alsnog ontwikkelt. Wellicht is de kans 0,1 procent of kleiner, of 4 procent – niemand die het weet. En niemand weet of je er niet op termijn allerlei andere kwalijke aandoeningen aan overhoudt. Er zijn experts die zich daar terecht zorgen over maken.

En dat is het hele punt. Wat is er zo erg aan, om te zeggen: “We denken dat de nieuwe vaccins veilig zijn, we geven het nu aan de zeer kwetsbare groepen, we nemen maatregelen om besmettingen te voorkomen, maar gaan goed onderzoek doen om te kijken hoe veilig deze middelen zijn. En misschien kunnen we dan in de toekomst mensen die nauwelijks risico lopen op een ernstige corona ziekte, toch een klein beetje meer beschermen.” Want meer is het niet. Miljoenen mensen die geen risico lopen moeten een prik hebben met onbekende veiligheid op de lange termijn, om een aantal mensen met dubieuze gezondheid uit het ziekenhuis te houden (waarvan de meesten ook weer gewoon genezen, dus de vraag is wat de ernst van corona nou eigenlijk is). De medische wetenschap heeft dat nog nooit een goed idee gevonden. Maar nu is er dus een tweede soort dokter ontstaan die dat wel vindt, en ik heb nog geen enkel goed argument van hen vernomen om gezonde mensen met dit experimentele vaccin te behandelen. Iedereen die me dit wel kan vertellen nodig ik van harte uit.

