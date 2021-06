Schade mentale gezondheid door coronacrisis is groot

Het nieuwe kabinet moet volgens Jacobine Geel van de Nederlandse ggz met een herstelplan komen voor de mentale gezondheid van mensen na de coronacrisis. Nu Nederland stap voor stap opengaat, wil dat nog niet zeggen dat de crisis achter gesloten deuren voorbij is. Hoe vangen we de schade aan de (mentale) gezondheid na de coronacrisis op?

Mentale naschok

Geel heeft onlangs een brief geschreven aan formateur Mariëtte Hamer waarin ze maatregelen aandraagt. We staan volgens haar voor de uitdaging om de geestelijke gezondheid en mentale weerbaarheid van alle getroffenen – jongeren, werknemers en mensen die toch al kwetsbaar waren – te herstellen. Volgens Geel moet de mentale corona golf nog komen. Om psychische zorg op maat en op tijd te kunnen blijven bieden moet er veel veranderen, zo stelt ze in haar brief. “Alleen door oog te houden voor de ‘mentale naschok’ van de pandemie kunnen we veerkrachtiger uit de crisis komen.”

De mentale en fysieke gezondheid van mensen mag volgens een steeds grotere groeiende groep wetenschappers, artsen en experts meer aandacht krijgen. Ook koningin Maxima sprak onlangs online met betrokkenen over onder meer het psychisch welbevinden van kinderen en jongeren in deze coronatijd. Sinds het uitbreken van de pandemie groeit de groep jongeren met mentale klachten die extra aandacht vragen. Maar ook mensen in de zorg kampen na aan intensief corona jaar met mentale en fysieke problemen, vaak een combinatie van de twee.

Corona kilo’s

De overheidsmaatregelen hebben niet alleen een impact gehad op de mentale gezondheid van Nederlanders, maar ook op fysiek niveau. Veel mensen hebben last van extra corona kilo’s doordat ze anders zijn gaan eten en minder hebben bewogen. Zo is 18 procent van de mensen meer gaan snoepen en snacken (koekjes, choco, zoutjes en chips) en is 17 procent aangekomen door minder bewegen en ongezond eten, aldus een onderzoek van het Voedingscentrum.

Gelukkig zijn de sportscholen weer open en kunnen we weer andere keuzes gaan maken. Het is voor veel Nederlanders een zwaar jaar geweest, maar we kunnen niet alleen maar met onze vinger naar de overheid wijzen. We maken zelf keuzes. Waarom geven we bijvoorbeeld meestal alcohol of iets van suiker als we iemand iets willen opsturen? Een fruitmand bezorgen aan een medewerker die ziek is of een gezin dat wat extra ondersteuning kan gebruiken, is een veel gezondere en verantwoordelijke optie.

Leefstijlaandoeningen

Voeding, beweging en onze manier van leven bepalen niet alleen hoe we ons voelen en de kwaliteit waarin we de dingen doen, maar ook in hoge mate hoe we een covid-besmetting doorstaan. Veel van de bedden die bezet worden op de IC hebben met leefstijlaandoeningen te maken. Dat is al heel lang zo. Het afgelopen jaar heeft veel bloot gelegd, met name over onze manier van leven. Nu langzaamaan alles weer opengaat, kunnen we dit moment aangrijpen om andere keuzes te maken.