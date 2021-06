De 5 zomerse badkamertrends van 2021

De eerste regionale hittegolf van 2021 hebben we alweer achter de rug. Nu is het wachten op de tweede. Precies het juiste moment dus, om aan de slag te gaan met je badkamer. Dan kan je – als het straks weer zo idioot heet is – fijn verkoeling vinden in die prachtige, strakgetrokken ruimte, waar het nooit te heet is.

Trend #1: de donkere badkamer

Gezien de hete zomers van de afgelopen jaren is de kans groot dat we nog een hittegolf krijgen in 2021 – aldus weer.nl. Best handig dus, dat donkere badkamers ineens ‘in’ zijn. Het is natuurlijk niet voor niets dat ze in de warmere streken vaak kiezen voor een donker huis. Antracietkleurige tegels zijn altijd al mooi, maar als het buiten 30 graden is en je hele lijf voelt als een plakplaatje, zijn ze extra mooi.

Trend #2: badkamermeubels: functioneel én mooi

De tijd dat je – extreem minimalistisch – koos voor zo min mogelijk meubels is voorbij. Het is toch best praktisch om wél een badkamermeubel te hebben. Uiteindelijk blijkt dat een mens best wat rommel kan verzamelen, al nemen we ons nog zo hard voor dat niet te doen. En dan is het toch fijn als je al die rommel achter een deurtje kan verstoppen. Het liefst een strak, mooi, donker deurtje.

Trend #3: een strakke douchecabine

Als je het winkelaanbod bekijkt, zie je het eigenlijk al meteen: een vierkante douchecabine – met op zijn minst een paar zwarte details – is helemaal hot. En voor de echte fans van zwart is zo’n douchecabine inmiddels ook te krijgen met zwart rookglas.

Zwart of niet: ook hiervoor geldt uiteraard dat je wil dat ‘ie praktisch en functioneel is. Anders had je wel gekozen voor zo’n bad op gouden pootjes waar geen mens normaal in kan liggen. Gelukkig is het allemaal te vinden: een makkelijke instap, ‘easy clean’, veiligheidsglas… verzin het maar.

Trend #4: strak, schoon en opgeruimd

Zoals gezegd, de tijd dat we overal rommeltjes hadden staan, is wel voorbij. Een moderne badkamer is opgeruimd, geeft rust. In alle hoeken en gaten tierelantijntjes zal je dus niet snel meer zien. Niet heel gek natuurlijk, als je bedenkt dat we aan de hele coronatoestand toch een lichte smetvrees hebben overgehouden. Het is nu bijna ondenkbaar dat je niet regelmatig je handen wast in een schoongepoetste ruimte – overigens geen verkeerde gewoonte.

Trend #5: groen en persoonlijk

Met wat groene en houten accenten maak je jouw superhippe badkamer vervolgens een warme plek om te zijn. Denk aan een groen handdoekje, groene zeepjes, of een plantje voor het raam. En dat de badkamer strak en opgeruimd is, betekent natuurlijk nog niet dat het eruit moet zien als een IKEA showroom. Trends zijn leuk, maar tijdelijk en onpersoonlijk.

Dat probleem los je op door een paar details toe te voegen die echt bij jouw stijl passen. Denk aan een dromerige muursticker, een modern (waterproof!) kunstwerkje aan de muur, of een uitgesproken lamp. Whatever rocks your boat. Of eigenlijk: je douchecabine.