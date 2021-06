Piets weer: Zomerwarmte, ook stevige buien

De zomerwarmte komt dit weekend terug. Het wordt een vrij snelle opwarming met zaterdag al 21 tot 23 graden in de kustprovincies tot 24 en 25 graden landinwaarts.

Zaterdagavond om 19.00 uur nog temperaturen van 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. In de nacht koelt het ook niet verder af dan rond ongeveer 15 of 16 graden. Het probleem van zaterdag is de buienkans die opspeelt. En daar kunnen weer stevige buien bij zijn met onweer, hagel, veel regen en mogelijk windstoten.

Zondag zorgt voor warmte van 22 tot 24 graden in de kustgebieden tot 27 graden in het zuiden en plaatselijk 28 graden in het oosten (Twente). Zondagavond om 19.00 nog rond 20 graden in het noorden tot rond 24 graden in het zuiden.

Ook zondag komt een storing met buien vanuit Frankrijk en België het land binnen met koers richting het noordoosten. Het kunnen opnieuw stevige buien zijn. Het is nog maar de vraag of wij vanwege de buien het voetbal buiten kunnen zien. De kans op droog weer in het eerste deel van de avond lijkt in het noorden het meest groot.

Piet Paulusma