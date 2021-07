Kopen zonder voorbehoud op een oververhitte woningmarkt

De woningmarkt is oververhit. De extreme prijsstijgingen breken record na record. In mei stegen de prijzen zelfs met 12,9 procent, de sterkste stijging sinds april 2001. En dat is te merken als je in die markt iets wil kopen.

Kopen zonder voorbehoud

Kopers zijn bereid ver te gaan om een huis – welk huis dan ook – te bemachtigen. Transparante onderhandelingen, keuringen, kopen onder voorbehoud, het wordt steeds minder gedaan. Dat is uiteraard een logische consequentie van die oververhitte markt. Zonder ontbindende voorwaarden is de verkopende partij immers eerder geneigd je bod te accepteren. Gezien de extreme concurrentie op de kopersmarkt is de verleiding dus groot te kopen zonder voorbehoud. Maar wat zijn de haken en ogen, en hoe beperk je die?

Boete als je niet koopt: 10 procent

Zonder voorbehoud een bod uitbrengen brengt uiteraard risico’s met zich mee. Mocht je om wat voor reden dan ook toch onder het huis uit willen, dan kost je dat tien procent van de koopsom. Ofwel: als je een bod uitbrengt van 361.000 euro – de gemiddelde verkoopprijs in mei 2021 volgens het CBS – en de hypotheek komt niet rond, of het inspectierapport is zo slecht dat je er niet meer van slaapt, dan kost het je dus 36.100 euro om van de koop af te zien. Dat is best veel. Ongeveer een jaarsalaris veel, voor de gemiddelde Nederlander.

Goed voorbereid de ring in: wat is de laagste hypotheekrente?

Inspectierapporten of de papierwinkel bij de bank kunnen natuurlijk altijd tegenvallen. Er zijn geen garanties in het leven, wat dat betreft. Kopen onder voorbehoud is altijd beter dan kopen zonder voorbehoud, voor de kopende partij. Maar er bestaan situaties waarin je het toch doet. Omdat je nu een huis nodig hebt en geen eisen kan stellen, bijvoorbeeld.

Zorg in dat geval dat je je zo goed mogelijk voorbereid, om het risico op die boete zo klein mogelijk te houden. Begin bij je hypotheek. Zorg ervoor dat je al weet welke je wil hebben, wat de laagste hypotheekrente is, wat voor bedrag je kan lenen. Verzamel alvast alle benodigde papieren, en laat je daarbij adviseren door je adviseur of hypotheekverstrekker.

Spoedhypotheek

Er zijn bureaus en banken te vinden die je kunnen helpen met een spoedhypotheek. Voor niets gaat de zon op natuurlijk, dus dat kost je misschien iets meer – maar dat zal hopelijk geen 36.100 euro zijn. Als je alles al hebt liggen, kan het snel gaan. Als je alles al hebt liggen en het lukt om een spoedhypotheek te krijgen, kan het helemaal snel gaan.

Wettelijke bedenktijd

En dat is fijn, want zelfs zonder voorbehoud heb je nog altijd recht op de wettelijke bedenktijd. Op het moment dat je de koopakte met alle handtekeningen hebt ontvangen, heb je nog drie dagen bedenktijd. Mocht dus binnen die drie dagen duidelijk worden dat je de koop niet geregeld krijgt, dan kan je er nog onderuit zonder die boete.

Doe je huiswerk

En zorg dat je goed op de hoogte bent van de woningmarkt waar jij in geïnteresseerd bent: de regio, veel voorkomende bouwtechnische problemen, de meest betrouwbare aankoopmakelaars. Garanties op succes krijg je natuurlijk niet, maar clichés zijn niet voor niets cliché: een goed voorbereid mens telt voor twee.