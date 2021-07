Dit zijn de mooiste vloertrends van 2021

Als je dit jaar een nieuw huis laat bouwen of je huidige woning wilt laten renoveren, moet je over veel dingen nadenken. Zo moet je onder andere een keuze maken over de vloer. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om een betonvloer te laten leggen in je huis, maar een ouderwetse vloer van hout kan natuurlijk ook. Eigenlijk hangt het er maar net vanaf waar je voorkeur ligt. De één is een groot fan van gietvloer, terwijl de ander juist weer houdt van laminaat. Ook de onderstaande vloertrends van 2021 kunnen een rol spelen in je keuze.

Koele kleuren

Koele kleuren zijn momenteel in de mode en warme kleuren zijn uit de mode. Dit lijkt zowel te gelden voor een epoxy vloer als voor verfkleuren. Over het algemeen gaat dit natuurlijk hand in hand. Bij koele kleurtinten kun je onder andere denken aan grijs, blauw, groen, et cetera. Warme kleuren zijn juist weer geel, oranje en rood. Hierdoor is de betonvloer tegenwoordig erg populair, want qua kleur past het immers perfect bij deze trend. Overigens moet je niet alleen bij de vloer in gedachten houden dat koele kleuren trendy zijn, dit geldt namelijk voor eigenlijk alles in je huis.

Hardhout

Hardhout blijft alsmaar populairder worden en is tegenwoordig de favoriete vloeroppervlak in de meeste kamers. In feite zijn veel huiseigenaren al hun keukenvloeren en entrees aan het ombouwen, waarbij ze dus kiezen voor hardhout vloeren. Opnieuw moet hier wel rekening gehouden worden met de eerder genoemde trend over koele kleurtinten. Zo wordt er vaak gekozen voor een grijze hardhouten vloer, al is donkerbruin ook nog altijd zeer geliefd. Bovendien wordt er bij hardhout steeds vaker gebruik gemaakt van milieuvriendelijke afwerkingen, al blijft een matte of een satijnen afwerking ook zeker populair.

Karpet

Naarmate de voorkeur voor hardhout en andere harde oppervlakken, waaronder beton, toeneemt, groeit ook de vraag naar karpetten. Karpetten voegen design flair en veel kleur toe aan je kamer. Ze zijn vaak zelfs echt het middelpunt van een ruimte. De meest populaire kleuren zijn grijs, gevolgd door navy als basiskleur. Bovendien kun je bij zo’n vloerkleed ook kiezen voor een opvallende kleur, waardoor het karpet echt de eyecatcher wordt van de kamer. Het mooie aan zo’n kleed is bovendien dat je het in de toekomst eenvoudig kunt vervangen, waardoor je de ruimte direct een hele nieuwe look geeft eigenlijk.

Milieuvriendelijke afwerkingen

De afgelopen jaren is het steeds belangrijker geworden om vriendelijk met het milieu om te gaan. Bij het bouwen van een woning houden hier bijvoorbeeld al veel mensen rekening mee. Dit is ook het geval als ze hun nieuwe vloer kiezen. De vraag naar milieuvriendelijke afwerkingen groeit namelijk fors. Zo willen meer mensen een monocoat afwerkingen, al is een geoliede afwerking ook zeker populairder aan het worden. Helaas hebben ze beide wel een paar nadelen, zo vergt het meer onderhoud. Ook is het duurder en beschermt het de vloer niet goed tegen morsen.