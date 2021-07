Verlichting in huis extra belangrijk, met name voor thuiswerkers

Verlichting speelt een belangrijke rol in je woning, zeker het afgelopen anderhalf jaar, waarin zoveel mensen thuis hebben gewerkt. Zo moet je zeker de webshop voor de mooiste plafondlampen bezoeken aangezien je eigenlijk in elke ruimte van je huis een plafondlamp moet installeren. Daarnaast zul je ook buiten je huis verlichting moeten gaan plaatsen.

Denk bijvoorbeeld aan een buitenlamp met sensor, wat handig is als je ’s ochtends vroeg weg moet naar het werk of juist laat thuis komt. Natuurlijk heb je dan ook licht nodig in je woning. Hierbij kan je gebruik maken van een plafondlamp, maar ook een vloerlamp is geen overbodige luxe. Bij het kopen van een vloerlamp kun je onder meer voor de onderstaande stijlen kiezen.

Rustiek

Het gebruik van een rustieke stijl in het interieur is door de jaren heen erg populair geweest en is een stijl die tijdloos is. Hoewel staande lampen niet al te populair zijn voor gebruik in rustieke interieurs zijn er toch een aantal uitzonderingen. Vloerlampen op driepoot kunnen er bijvoorbeeld geweldig uitzien in een rustieke kamer wanneer ze of naast een bank of een paar stoelen worden geplaatst. Kies hierbij voor een gloeilamp met een zachte, warme geelachtige gloed, al zou het nog beter zijn om gebruik te maken van een LED lamp met deze kleur. Rustieke vloerlampen voegen wat gezelligheid en een ontspannen sfeer toe aan elke kamer. Een houten vloerlamp ziet er meestal geweldig uit in rustieke interieurs.

Modern

Moderne vloerlampen hebben over het algemeen scherpe randen en hoeken en zijn meestal gemaakt in een regelmatige geometrische vorm. Ze zijn niet pretentieus en passen hierdoor zonder moeite in elk eigentijds interieur. Toch zal de verstandig gekozen geometrische vloerlamp zeker de aandacht trekken van je gasten en bezoekers. Je kunt van de staande lamp in je woonkamer bijvoorbeeld dan ook echt een eyecatcher maken. Het is hierbij opnieuw verstandig om de vloerlamp naast je bank neer te zetten. Hierdoor zorg je er namelijk direct ook voor dat je hier gemakkelijk een boek kunt lezen bijvoorbeeld.

Boog

Deze geweldige vloerlampen met een boog kunnen zeker een vleugje stijl en charme toevoegen aan elke kamer. Deze stijl is dan ook zeer eclectisch en elegant. Boogvloerlampen zien er met name geweldig uit in luchtige woonkamers, waar ze in een lees- of loungeruimte dicht bij een stoel of bank kunnen worden geplaatst. Ook is dit een praktische verlichtingsoplossing. Boogvloerlampen worden vaak gebruikt bij grote lampenkappen als ze passen in het interieur. Je kunt een unieke lampenkap gebruiken om een ​​statement te maken of kiezen voor een metalen standaard voor een glanzende, minimalistische look.

Klassiek

Er zijn veel klassieke vloerlampontwerpen voor traditionele huizen. De juiste lampen kunnen een traditioneel interieur lichter en comfortabeler maken. Een slim idee is om te kiezen voor metalen vloerlampen met gouden, nikkel of bronzen afwerkingen. Cilinder-, trommel-, empire- of koelielampenkappen staan ​​daarnaast ook altijd fantastisch in klassieke interieurs. Je kunt de lamp bij een bank, stoel of salontafel plaatsen om een ​​uitnodigende lees- of loungehoek te creëren, met daarbij voldoende verlichting door de klassieke vloerlamp.

Industrieel

Op het moment is de industriële stijl zeer populair bij het inrichten van een woning. Niet alleen de huiseigenaren zijn echte liefhebbers van deze stijl, maar ook de interieurontwerpers zijn lyrisch over de industriële trend. Staande lampen mogen hierbij natuurlijk niet ontbreken. Industriële vloerlampen met antiek ogende Edison led gloeilampen kunnen een vleugje retro elegantie en stijl toevoegen aan een kamer dat ingericht is volgens de industriële stijl. Hierbij past een vloerlamp dat er uit ziet alsof het gestaan heeft in een fabriek ook zeer goed, waarbij de lampenkap in principe zo groot mogelijk moet zijn.