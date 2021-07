Hoe kun je zelf een lavalamp maken? 

Alhoewel de lavalamp jarenlang uit de mode is geweest, is het op het moment echt bezig aan een comeback. Logisch, want dit is natuurlijk een prachtige vorm van verlichting die voor veel sfeer en kleur zal zorgen in je woning. Zo is een lavalamp een speelse accessoire voor in de woonkamer, maar het past ook zeker goed in een slaapkamer voor een kind. Bekijk alle lavalampen om vervolgens een keuze te maken uit de diverse opties. Wat misschien nog wel leuker is, is het zelf maken van een lavalamp. Dit zal er niet alleen mooi uitzien, maar het is ook een leuk wetenschappelijk experiment. Dit is overigens wel een tijdelijke lavalamp, dus na een tijdje zul je toch weer LED verlichting moeten gebruiken om de ruimte te verlichten.

Wat heb je nodig voor een DIY lavalamp?

Voordat je kunt beginnen met het maken van de lavalamp moet je natuurlijk eerst een paar benodigdheden in huis halen. Zo moet je onder meer een fles moeten halen. Hierbij kun je het beste kiezen voor een doorzichtige plastic fles. Daarnaast heb je hiervoor ook plantaardige olie en water nodig. Een kleurstof voor levensmiddelen is bovendien noodzakelijk als je zelf een lavalamp wilt maken, wat ook geldt voor alka-seltzer. Nadat je deze producten hebt gekocht kun je beginnen met het onderstaande stappenplan om de DIY lavalamp te creëren.

Wat moet je doen om zelf een lavalamp te maken?

Heb je ondertussen alle benodigdheden in huis gehaald? Begin dan met de onderstaande stappen, die nodig zijn om zelf een tijdelijke lavalamp te maken voor in je huis. Wil je langer kunnen genieten van de lamp? Dan is het beter om een echte lavalamp aan te schaffen.

Stap 1: Vul eerst de fles voor het grootste gedeelte met de plantaardige olie.

Stap 2: Vul dan de rest van de fles met het water. Als het goed is, zakt dit naar de bodem onder de olie. Ook ziet het water er dan uit als kleine en heldere klodders.

Stap 3: Vervolgens moet je een aantal druppels kleurstof toevoegen, waarbij je zelf de kleur kunt kiezen. De voedselkleuring is op waterbasis, dus het zal ook zinken en het water kleuren dat zich op het moment op de bodem van de fles bevindt.

Stap 4: Breek een alka-seltzertablet in een paar kleine stukjes en laat ze een voor een in de fles vallen.

Stap 5: Kijk hoe je lavalamp tot activiteit uitbarst! Naarmate de reactie vertraagt, voeg je gewoon nog wat meer alka-seltzer toe in de fles.

Hoe werkt dit?

Een lavalamp werkt vanwege twee verschillende wetenschappelijke principes: dichtheid en polariteit. Dichtheid is de meting van hoe compact een stof is, dus hoeveel ervan in een bepaalde hoeveelheid ruimte past. Hierbij is de wetenschappelijke formule dichtheid = massa / volume. Als je een gelijk volume olie en water meet, zul je zien dat het water zwaarder is dan dezelfde hoeveelheid olie. Dit komt omdat watermoleculen strakker zijn verpakt. Een kopje water heeft dus eigenlijk meer massa dan een kopje olie. Omdat water een grotere dichtheid heeft dan olie, zal het naar de bodem zinken wanneer de twee in dezelfde fles worden gedaan. Polariteit voorkomt juist dat de olie en het water met elkaar vermengen. Watermoleculen zijn polair omdat ze een scheve elektrische lading hebben die andere atomen aantrekt. Het uiteinde van het molecuul met de twee waterstofatomen is positief geladen. Het andere uiteinde, met de zuurstof, is negatief geladen. Net als bij een magneet, waar noordpolen worden aangetrokken door zuidpolen, zal het positieve uiteinde van het watermolecuul zich verbinden met het negatieve uiteinde van andere moleculen. Olie en water gaat niet samen omdat oliemoleculen niet-polair zijn en dus niet aangetrokken worden door de watermoleculen.