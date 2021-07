Piets weerbericht: Nog geen vast zomerweer op komst

Er is voorlopig nog geen vast zomerweer op komst. Zoals het nu staat kunnen wij tot en met volgende week woensdag nog meest buiig weer verwachten. Daarna wordt de kans op een paar dagen met droog weer groter.

Met name volgende week donderdag en vrijdag kunnen weleens in een groot deel van ons land droog verlopen. Maar niet overal blijft het bui vrij. Ook deze dagen blijvend temperaturen rond 22 of 23 graden. Verder ga ik op dit moment niet met mijn lange termijn verwachting. Er zijn te veel onzekerheden in het stromingspatroon. We zijn volgende week vrijdag ook al over de helft van juli. Het stromingspatroon van de derde of vierde week van juli is vaak bepalend voor de drie of vier weken erna. Dan spreek ik alweer over eind juli en een groot deel van augustus.

Te warm en te koud

Vanaf 1 juli tot en met de dag van gisteren 8 juli was deze tweede zomermaand in Leeuwarden rond 1 graden te warm. Voor De Bilt waren deze eerste 8 dagen bijna 0,5 graden te koud en Maastricht was bijna 1 graden te koud.

Piet Paulusma