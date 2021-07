Column Frame van de week: Het nieuwe normaal

Alles staat weer op rood. Was er niemand die had voorzien dat je veel positieve testuitslagen zal krijgen als je massaal asymptomatisch test? Maar het hoge woord is er uit. Testen was niet voor toegang, maar om de jongeren over te halen zich te laten vaccineren als ze willen Dansen Bij Jansen. Dat Dansen Bij Jansen aan de Handboogstraat 11 in Amsterdam al in 2013 na 36 jaar definitief haar deuren sloot wisten de jongeren natuurlijk niet. Tweehonderdduizend Janssen vaccins zijn er weer gesleten aan volledig gezonde jongeren. Wat is toch die obsessie met vaccineren? Waar is ons immuunsysteem gebleven in het bereiken van groepsimmuniteit?

De opvolger van Merkel, Armin Laschet, verklaart deze week in een interview dat hij Rutte heeft gedreigd 400 kilometer grens te sluiten als wij zouden kiezen voor natuurlijke groepsimmuniteit. Althans, zo zou je de verklaring kunnen opvatten als je het verschil tussen Ruttes eerste en tweede speech ziet na het gesprek met Armin. Misschien moeten we een WOB verzoekje doen voor het gespreksverslag. Maar ja, dan moet je wel 50 juristen meebrengen denk ik.

Maar goed, daar gaat het hier niet over. Dat er een nieuw normaal moet komen is duidelijk. Maar welk nieuwe normaal willen we dan eigenlijk nu de Delta variant onze kaart weer rood kleurt. Nu medische onaantastbaarheid voor vaccinatie ter discussie staat, wordt het kader waarbinnen wij vrij mogen leven wel heel klein. De Delta variant zou wel eens de bermuda driehoek van onze grondrechten kunnen worden. Alles voor onze veiligheid zeggen we. Maar nu we volledig gezonde mensen langzamerhand indirect dwingen om zich te laten vaccineren om de zwakkeren in de samenleving te beschermen, kunnen we ook kijken naar de andere medische onaantastbaarheden. Met een vaccin dat die zwakkeren blijkbaar niet beschermt en dat besmettingen en besmettelijkheid volgens de experts niet voorkomt, gaan we het niet redden. Wordt het nieuwe normaal vaccineren vaccineren vaccineren of kunnen we nog wat anders met die nieuw ingestelde medische tastbaarheid?

Een gezond immuunsysteem komt met een gezond lichaam, gezonde leefstijl, gezonde voeding, kortom gezond leven. Naast ouderdom en onderliggend lijden speelt ook obesitas een belangrijke rol in onze kwetsbaarheid. Omdat nu blijkt dat de maatregelen die tot nu toe wereldwijd zijn genomen niet tot een afname van de dreiging voor de muterende virussen hebben geleid, moeten we misschien voor een ander nieuw normaal kiezen. Een nieuw normaal waar we ongezonde voeding verbieden, de nodige vitamines en mineralen weer tot ons kunnen nemen, massaal de sportschoenen aantrekken en regelmatig voor een APK naar de huisarts kunnen. Van geneeskunde naar zorg voor gezondheid.

Verder speelt in deze hele discussie ook nog de overbelasting in de zorg. Met de honderd miljard die er nu doorheen gejast is kun je de zorg aardig op pijl brengen. Om dat nu aan een paar pharmacuiten te besteden is wel erg aan het einde van de keten, dweilen met een natte doek, met de kraan open. Met die miljarden kunnen we het werken in de zorg weer belonen zoals het hoort. We kunnen een noodhospitaal inrichten voor pandemieën als deze, misschien wel als divisie bij onze strijdkrachten. Het is al eens een oorlog genoemd tenslotte.

Misschien moeten we die miljarden ook weer in de vaccinsectie van het RIVM of NVI Nederland Vaccin Instituut steken, waar deze overheid het belang niet van inzag. In een democratie betaal je namelijk met zijn allen voor de voorzieningen waar je allemaal gebruik van maakt. Het zou in ieder geval goed zijn het onderzoek naar de werking van een vaccin niet door “zij van WC eend” te laten doen, al is het maar om het vertrouwen te herstellen bij degenen die nu vragen stellen als ze “de geldstroom volgen”.

Misschien moeten we kiezen voor een nieuw normaal waar we accepteren dat er risico’s kleven aan het leven. Dat vrijheid en veiligheid niet altijd samengaan. We hebben nu al anderhalf jaar de veiligheid de voorkeur gegeven omdat we in angst zaten. Maar nu we de vrijheid weer even mogen voelen moeten we ons afvragen of vrijheid niet juist is waar we zo veel voor strijden. Vrijheid is waar we onze jongeren het slagveld voor opsturen.

Oh ja, is het ook niet vreemd dat nu opeens de kleinkinderen opa en oma moeten beschermen. Was het niet zo dat opa en oma er alles aan deden die kleintjes te beschermen? Volgens mij staat het licht op rood, worden de kaders te beknellend en is het tijd voor een Delta variant op het beleid.