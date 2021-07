Piets weerbericht: Eerst wateroverlast, daarna zomervakantieweer

We kunnen ons eerst gaan opmaken voor een dinsdag en een woensdag met regionaal veel regen en grote verschillen.

Zo vallen er op deze dagen in het noordwesten en westen van ons land geen grote hoeveelheden regen. Daartegenover staan het zuiden en oosten met heel veel regen. Over 48 uur vanaf dinsdagochtend 08.00 uur tot donderdagochtend 08.00 uur kan in deze regio’s weleens tussen de 40 en 100 mm aan regen vallen en in het zuiden van Limburg mogelijk meer. Dat betekent wateroverlast. Er kunnen natuurlijk nog wel verschuivingen optreden.

Vanaf vrijdag neemt een hogedrukgebied het over en volgt een zomervakantieweerweekend. Droog, de zon erbij en op zondag temperaturen rond 25 graden. Maandag is het vrij zonnig weer met temperaturen rond 26 graden. Dinsdag en woensdag volgen ook met vrij zonnig weer en gaan de temperaturen richting 26 of 27 graden gemiddeld. Het kan in het oosten 29 graden worden.

Piet Paulusma