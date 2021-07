Piets weerbericht: Extreem en hoe verder deze zomer?

Het zeer extreme weer van de afgelopen dagen met extreme wateroverlast in het zuidoosten van ons land en met name in Zuid-Limburg, maar ook in het Ruhrgebied en delen van Belgiƫ toont nog eens aan waar het huidige klimaat toe in staat is.

Extreem ook waren de verschillen met het meest droge westen en noordwesten. Het was een tweelingdepressie liggend van Noord Duitsland tot over het zuiden van Duitsland. Deze kon geen kant op en zorgde blijvend voor de aanvoer van de zware buien.

Al eerder deze zomer is er door zware buien wateroverlast geweest en met name in Limburg. Ik zeg al jaren dat de extremen extremer worden. Dit geldt voor dit soort zware buien, maar ook voor de droogte perioden, de kans op lange natte perioden, de warmte of hitte en de kou.

De huidige zomer heeft een heel ander karakter dan de zomers van de jaren hiervoor. Ik verwacht nog altijd deze zomer blijvend warmte met enkele korte of wat langere perioden met stabiel zomerweer. Maar de zware buien blijven verstoren en dat kan regionaal verschillend uitpakken.

Het komende weekend en maandag en dinsdag zullen in het teken staan van prima zomer en vakantieweer. Het blijft deze dagen droog. Hiervoor is een hogedrukgebied verantwoordelijk.

Piet Paulusma