Piets weerbericht: fleurige zomerdag vandaag

Het wordt vandaag een keurige en fleurige zomerdag met veel zon en overdag 20 tot 23 graden. De wind uit noord tot noordoost wordt matig, kracht 3 of 4. In de kustgebieden af en toe vrij krachtig, kracht 4 of 5. In het westelijk kustgebied vlagen in kracht 6.

Vanavond nog zon en even buiten zitten met een afnemende wind. De komende nacht koelt het landinwaarts af naar 9 tot 11 graden. In de kustgebieden 13 tot 15 graden. Meer bewolking.

Woensdag bewolking maar ook de zon erbij. In het noorden en oosten meest bewolkt weer. Het blijft droog. Overdag 19 tot 23 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit noord tot noordwest met vlagen in kracht 6. In de nacht 12 tot 16 graden en nog droog weer.

Donderdag veel bewolking en in het noorden een paar buien of buitjes.

Vrijdag in het noorden, in het oosten en zuidoosten een aantal buien, de zon er ook bij. Overdag 18 tot 20 graden. Zaterdag droog weer, de zon erbij en 19 of 20 graden. Zondag ook droog met vaak zon en 20 of 21 graden.