Dit doet te veel zitten met jouw lichaam

We werken zittend aan ons bureau, we zitten in de auto naar kantoor en bij thuiskomst ploffen we neer op de bank. Nederlanders zitten vergeleken met andere Europeanen enorm veel. Dit is niet iets om trots op te zijn, want te veel zitten is enorm slecht voor je gezondheid. Benieuwd welke risico’s te veel zitten met zich meebrengt? Lees dan snel verder.

Hoeveel zitten Nederlanders precies?

Nederlanders zijn vergeleken met andere Europeanen ‘kampioen zitten’. Maar hoeveel zitten Nederlanders dan precies? Ongeveer de helft van de Nederlanders ouder dan 15 jaar zitten gemiddeld 7 uur of meer per dag. Ter vergelijking; voor de Belgen is dit gemiddeld 5,7 uur en voor de Duitsers is dit gemiddeld 5,8 uur per dag. Maar dat is nog niet alles. In onze vrije tijd zitten wij ook nog eens 85% van de tijd. Dat is wel erg veel, hè?

Meer kans op chronische ziektes door te veel zitten

Te veel zitten is op de lange termijn een ernstige bedreiging voor je gezondheid. Zit jij langer dan 8 uur per dag? Dan is het nu tijd om in beweging te komen. Het blijkt namelijk dat je 15% meer kans hebt om voortijdig te overlijden dan mensen die maximaal 4 uur per dag zitten. We noemen zitten daarom ook niet voor niets het nieuwe roken. Is dat niet wat overdreven? Nee! Veelvuldig zitten kan zelfs op de lange termijn leiden tot chronische ziektes zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Maar ook op korte termijn kan te veel zitten schadelijk zijn. Zo kan je last krijgen van lichamelijke klachten zoals pijn in je spieren, pezen en gewrichten. Hoog tijd voor verandering dus!

Beweeg meer!

Alle kleine beetjes bewegen helpen bij de gevaren van te veel zitten. Jouw gezondheid verbeteren? Dan moet je toch vaker in beweging komen tijdens je werkdag. Maar dit hoeft helemaal niet moeilijk te zijn! Er zijn eenvoudige manieren om meer te bewegen op kantoor. Loop bijvoorbeeld een rondje in je pauze, haal wat vaker koffie voor jou en je collega’s, kies de trap in plaats van de lift of vergader en telefoneer staand. En let op; zit nooit langer dan twee uur achter elkaar.

Ga voor een zit-sta bureau

Continu zitten achter je bureau is niet goed voor je. Moet je dan alleen maar staand werken? Nee, want ook hier zitten nadelen aan! Wissel daarom zittend en staand werken af met behulp van een zit-sta bureau. Hoe kan je jouw werkhouding het beste afwisselen? Bouw staand werken rustig op. Begin eerst met 15 minuten staand werken per uur. Zodra je lichaam hieraan is gewend, kun je een half uur staand werken per uur. Maar pas op; je mag maar 2 tot 4 uur staand werken per dag, dus maak het niet te gek.

Ken jij de voordelen van staand werken al?

Ten eerste vermindert staand werken nek-, schouder- en rugklachten. Ook verminderd de kans op gezondheidsklachten. Hoe dit kan? Met staand werken pompt je hart 10 keer meer bloed door je lichaam. Dat is goed voor je gezondheid én het verbetert je productiviteit. Wist je trouwens dat je met staand werken ook meer calorieën verbrandt? Wait, what? Ja, het is echt waar! Je verbrandt met 3 uur staand werken maar liefst 144 calorieën. Ideaal, toch?

Zelf aan de slag!

Wil je na het lezen van deze blog meer bewegen? Goede keuze! Zorg dat je niet langer dan 2 uur achter elkaar zit. Maak een gewoonte van vaker bewegen; loop bijvoorbeeld wat vaker naar de koffieautomaat, kies voor de trap in plaats van de lift, loop een rondje tijdens de lunchpauze en investeer in verstelbaar en ergonomisch kantoormeubilair. Volg je de tips in deze blog? Dan verbeter je jouw gezondheid én voorkom je lichamelijke ongemakken.