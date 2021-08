Piets weerbericht: Later volgende week de goede kant op!

Later volgende week gaan we de goede kant op met het weer. Nu ligt het hogedrukgebied nog boven de Britse Eilanden en Scandinaviƫ tot over noordwest Rusland met lagedruk boven het oosten van Europa. Hierdoor liggen wij in het grensgebied tussen deze systemen en krijgen wij geregeld storingen mee.

Volgende week tekent zich een verschuiving af van zowel het hogedrukgebed als de lagedrukgebieden. De lagedrukgebieden schuiven oostelijk op en het hogedrukgebied kan vanuit het noorden en noordwesten meer over ons land komen te liggen. In dat geval wordt het stabieler en warmt de bovenlucht ook wat meer op. De temperaturen volgende week woensdag, donderdag en vrijdag gaan richting een gemiddelde van 21 of 22 graden. Dat is voor begin september een prima nazomertemperatuur.

Piet Paulusma