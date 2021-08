Waarom zijn industriële tafels zo populair?

In de eetkamer, woonkamer of in de tuin. Je ziet steeds vaker de industriële tafel terugkomen in woningen. En niet zonder reden. Deze tafels zijn namelijk de favoriet van veel interieurontwerpers. Niet alleen een industriële tafel, maar de industriële woonstijl in het algemeen zorgt voor een echt statement in jouw woning. Twijfel je nog of je voor een industriële tafel wilt gaan? Lees dan verder over de vier redenen waarom deze tafel de perfecte aanvulling op jouw interieur is.

1. Gemakkelijk te combineren met andere woonstijlen

Een groot voordeel van een industriële tafel is dat deze gemakkelijk te combineren is met diverse stijlen. Deze tafels kenmerken zich vooral door het gebruik van hout, metaal, beton en baksteen. Dit zorgt voor een natuurlijke uitstraling met strakke lijnen. De aardse tonen zorgen voor een stevige basis, die eenvoudig op te fleuren is met andere meubels en decoratie. Verander jij graag om de zoveel jaar van interieur? Het veranderen van kleuren en meubels in huis zorgt voor een frisse wind, waardoor je weer extra kunt genieten van jouw woning. Dit is geen enkel probleem met de industriële tafel, omdat deze zo goed samengaat met andere stijlen en meubels. Het zou natuurlijk zonde zijn wanneer je interieur niet meer met elkaar matcht. Zo hoef je alleen een aantal elementen te veranderen om weer een volledig nieuwe uitstraling van jouw kamer te hebben.

2. Robuust en duurzaam

Een industriële tafel heeft een robuuste look en is erg duurzaam. Er wordt vaak gebruikgemaakt van ecologisch gewonnen hout en metaal. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de invloed van onze keuzes op het milieu. Door milieubewust meubilair te kiezen, draag je ook weer je steuntje bij aan het welzijn van de aarde. De kwaliteit van het materiaal zorgen ook dat jouw tafel wel tegen een stootje kan, waardoor je niet snel bang hoeft te zijn voor beschadigingen. De duurzame materialen zorgen bovendien dat ze soms wel een leven lang mee gaan, waardoor je zeer lang plezier hebt van jouw industriële tafel. Dit is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee. Een industriële tafel is dus een éénmalige investering, waar je lang van kunt genieten!

3. Een tafel die indruk maakt

Een goede indruk is goud waard. Bij MR tafel vind je verschillende industriële tafels die een echt statement maken in jouw woonkamer. De strakke vormgeving en natuurlijke materialen zorgen dat gasten direct overweldigd worden wanneer ze jouw woning binnenstappen. Zo geeft een grote eiken eetkamertafel met zwarte ijzeren frame een super luxe uitstraling aan jouw eetkamer.

4. Unieke en moderne look

Wanneer je jouw interieur wilt verfraaien, wil jij je waarschijnlijk onderscheiden van andere woningen. Een unieke stijl zorgt ervoor dat jij je eigen creativiteit helemaal kunt laten gaan in het ontwerpen van de perfecte woonstijl. Een industriële tafel geeft jouw woning een unieke en moderne look die je niet snel ergens anders zult zien. Zoals hierboven beschreven is het ook heel gemakkelijk om je tafel aan te vullen met leuke decoraties en woonaccessoires. Zo kan een zilveren kandelaar of vintage vaas met bloemen net die persoonlijke flair geven aan jouw robuuste eyecatcher.