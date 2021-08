Hoge bloedruk wereldwijd groeiend probleem. Dit kan je ertegen doen!

Het aantal volwassenen in de leeftijd tussen 30 en 79 jaar met een hoge bloeddruk is de afgelopen dertig jaar wereldwijd verdubbeld. Dit blijkt uit onderzoek van The Lancet. Veel mensen zijn zich niet bewust dat ze een te hoge bloeddruk hebben, met alle gevolgen van dien. Jaarlijks kost deze aandoening zo’n 8,5 miljoen mensen het leven. Levensstijl speelt een belangrijke factor. Veel kunnen we zelf doen om onze bloeddruk op pijl te houden, zoals minder verzadigd vet en zout eten.

Klachten hoge bloeddruk

Een te hoge bloeddruk is een groeiend probleem. Het verlagen ervan is belangrijk, waardoor het aantal hartaanvallen met 20 tot 25 procent kan verminderen. Ook het aantal beroertes kan met 35 tot 40 procent omlaag en hartfalen met ongeveer 50 procent. Een hoge bloeddruk geeft meestal geen klachten, en dat is het lastige. Je kan je namelijk goed voelen en toch een te hoge bloeddruk hebben. Soms zijn er wel klachten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, slapeloosheid en problemen met het zich, maar staan we er onvoldoende bij stil dat dit door een te hoge bloeddruk wordt veroorzaakt.

Koop een airfryer

Levensstijl speelt een wezenlijke rol. Met een aantal aanpassingen kan je ervoor zorgen dat je bloeddruk omlaaggaat. Neem bijvoorbeeld voeding. Alles wat we in onze mond stoppen, heeft een impact. We eten over het algemeen meer dan we nodig hebben en vaak te vet en te zout. In zo’n 75% van de gevallen is overgewicht een belangrijke oorzaak van een hoge bloeddruk. De aanschaf van een airfryer is een gezonde keuze, zeker als je van gefrituurd eten houdt. Je kan de airfyer zien als vervanging van een friteuse, maar dan zonder het gebruik van vet. Het is een soort kleine heteluchtoven, waarmee je binnen een mum van tijd de heerlijkste frietjes kan klaarmaken. Neem voor de verandering een keer zoete aardappel.

Eet extra groentes

Verder ondersteun je je lichaam en je bloeddruk als je geen extra zout aan je eten toevoegt. Het is belangrijk om veel groentes te eten. Streef naar vijf ons groenten per dag en varieer hiermee volop. Eet eens wat vaker rucola, spinazie en rode bieten. Ook knoflook is uitgebreid onderzocht en blijkt een bloeddrukverlagend effect te hebben. Niet alleen wat je eet heeft een invloed, maar ook wat je drinkt. Alcohol en koffie zorgen voor een tijdelijke verhoging van je bloeddruk. Bij mannen zorgt elk glas alcohol voor een hoger risico, bij vrouwen neemt dit risico toe vanaf drie glazen. Heb je veel behoefte aan koffie? In plaats van veel koffie drinken, kan je ook kijken naar je slaaproutine.

Stress vermijden

Probeer stress zoveel mogelijk te vermijden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het begint met bewust worden waarvan je in de stress raakt en wat jou ondersteunt om met stressvolle situaties om te gaan. Meestal zijn het niet de situaties die ons stress geven, maar onze eigen verwachtingen, projecties en plaatjes die we op een situatie plakken. Stress heeft ook met de mate van controle te maken en hoe we onszelf onder druk zetten. Zorg dat je voldoende beweegt, ga mediteren en neem jezelf en het leven niet te serieus.