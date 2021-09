Manieren om je geliefden te helpen met mentale problemen

Niets wordt vandaag de dag nog steeds zo onderschat als het mentale welbehagen. Je geestelijke gevoelens hebben een enorm effect op je fysieke prestaties, gezondheid en relaties. Als je een kennis ontmoet en je vraagt: Hoe gaat het?, zal die steevast antwoorden: goed of gaat best. Je mentaal niet goed in je vel voelen kan duidelijk nog steeds niet openlijk besproken worden. Soms liggen huiselijke beslommeringen of verslavingen aan de oorzaak van dit onbehagen en is directe actie vereist.

Hoe merk je dat iemand om wie je geeft het mentaal moeilijk heeft?

Omwille van het nog steeds heersende taboe rond mentale problemen kan het dikwijls even duren voor je ontdekt dat iemand in je omgeving ermee kampt. We geven je enkele symptomen mee die je een aanwijzing kunnen geven:

Je kennis klaagt van aanhoudende vermoeidheid en lichamelijk lijkt er geen oorzaak voor te zijn. Er kan ook sprake zijn van zware en pijnlijke ledematen.

Je vriend/vriendin begint voorstellen om samen leuke dingen te doen zonder reden af te wimpelen.

De persoon kan plots uit het niets woedeaanvallen hebben.

Hij of zij is liever alleen dan omringd met vrienden of kennissen.

Je betrapt hem of haar regelmatig op leugentjes om zijn echte motieven te verbergen. Dit zie je onder andere bij mensen met verslavingen.

Eerste hulp bij deze symptomen

Praten is van groot belang. Enkel via conversatie kan het probleem blootgelegd worden en kan er naar een oplossing worden gezocht. Maar soms bots je tegen een muur van verzet van die persoon. Je geraakt er niet doorheen en je voelt dat jij niet het directe antwoord kan bieden. Dan is het moment aangebroken om er professionele hulp bij te halen. De eerste stap is vaak de huisarts. Maar je kan ook onmiddellijk de specialist inschakelen zoals De Kusnacht Practice – een behandelcentrum gericht op het opnieuw in balans brengen van lichaam, geest en ziel.

Het belangrijkste is dat je niet bij de pakken blijft zitten. Je geliefde zal dikwijls onwillig zijn om zijn of haar onbehagen te uiten en je hulp te aanvaarden. Hou echter voet bij stuk zonder overheersend of dwingend te zijn. Probeer om het beeld te schetsen van een vrolijk en gelukkig bestaan wanneer de hindernissen genomen en opgeruimd zijn. Laat je het begaan zal het op termijn ongetwijfeld een zware belasting leggen op de relatie met die geliefde persoon.