Last van een na-vakantie dip? Met deze tips behoort die dip tot de verleden tijd

De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Velen van ons zijn nét terug van vakantie en beginnen weer met werk. Het is een bekend fenomeen dat na een aantal dagen weer thuis, we het gevoel hebben dat we nooit zijn weggeweest. Vakantie? Welke vakantie? De vermoeidheid slaat toe, het vroege opstaan gaat niet van harte en we vervallen in patronen waarvan we gezegd hadden: dat ga ik anders doen.

Overgang vakantie naar dagelijkse leven

De na-vakantie dip is een bekend fenomeen. Eigenlijk is de overgang van vakantie naar het dagelijkse leven te groot. Of althans, dat hebben we ervan gemaakt. Tijdens de vakantie rusten we meer uit, zijn we in beweging door te zwemmen en te wandelen, hoeven we geen klussen te doen zoals grasmaaien en de was draaien, en wordt er niet gewerkt. Als we thuiskomen vallen we terug in ons patroon waar stress een belangrijke factor speelt.

We accepteren de na-vakantie dip als iets wat erbij hoort, maar zou het kunnen dat het laat zien dat we mogen kijken naar de manier hoe we dagelijks leven? Als we de vakantie nodig hebben om bij te komen en we na de vakantie meteen moe zijn, laat dit zien dat we keuzes maken die niet ondersteunend zijn. We kunnen reikhalzend uitkijken naar onze volgende vakantie of een weekendje weg via een Fletcher aanbieding wat uiteraard een fijn vooruitzicht is. Maar als we meteen stress krijgen als we weer aan het werk gaan doordat onze mailbox is ontploft, vraagt dit iets van onze manier van leven en hoe we ons werk doen.

Ondersteunend ritme

Wat kan je doen om jezelf te ondersteunen als je weer aan het werk gaat? Het is sowieso fijn om ervoor te zorgen dat je minimaal één dag hebt om rustig thuis te zijn en alles voor te bereiden voordat het werk en/of de school weer begint. Twee of drie dagen is nog beter. Zorg vervolgens dat je een ondersteunend ritme hebt. Neem je voldoende de tijd om naar bed te gaan en in de ochtend op te staan? Het lichaam is niet gemaakt om te haasten. Gun jezelf de ruimte om aan de dag te beginnen en om de dag af te bouwen. Dit zal je ondersteunen gedurende de dag.

Kwaliteit eerst

Vermoeidheid komt niet alleen door een slechte nachtrust. Tuurlijk is het belangrijk om goed te slapen, maar dat zit niet in het aantal uren dat je slaapt, maar in de kwaliteit waarin je slaapt. Verder word je moe als je veel in je hoofd zit en dus niet met aandacht doet wat je te doen hebt. Ook worden we moe als we niet in elk moment alles geven wat er in ons zit. Alles gaat altijd om kwaliteit eerst. Stress wordt niet veroorzaakt door werk, maar door hoe wij op werk reageren. Een overvolle inbox kan stressvol zijn, als je vindt dat je ook meteen iedereen moet beantwoorden. Maar wie zegt dat dit moet?

Bewust worden van wat je allemaal moet

Bouw momenten in de dag om even te voelen hoe het met je gaat en waar je met je aandacht zit. Als je een drukke baan en een gezin te runnen hebt, is het belangrijk dat je er voor jezelf bent. Ga wandelen, zeg wat vaker ‘nee’ tegen afspraken, boek een keer een hotelovernachting in een Fletcher hotel en word je bewust van wat je allemaal moet van jezelf of aan welke plaatjes je moet voldoen. Waar komt die lijst met moetjes vandaan?

En als je na je vakantie er flink tegenop ziet om aan het werk te gaan en als je dit gevoel ook op de zondagavonden hebt, is het zinvol om te kijken naar je relatie met werk. Geen zin hebben in werk of je werk niet leuk vinden, zegt zelden iets over het werk, maar vooral over onszelf. Verander dus niet je omgeving, maar verander iets bij jezelf. Dat begint met een simpele keuze, zoals bijvoorbeeld wat meer tijd nemen in de ochtend, je bed opmaken en jezelf rustig aankleden. Goed voor jezelf zorgen en ontspannen is niet alleen iets voor tijdens de vakantie, maar voor alle zeven dagen in de week. Zonder perfectie uiteraard, want dat zou alleen maar weer stress opleveren…