Zijn Smartblinds dé doorbraak in de markt van raamdecoratie?

De e-commerce startup Smartblinds verkoopt nu als eerste slimme raamdecoratie die je rechtstreeks via je iPhone kunt bedienen zonder dat hier een bridge voor nodig is. Dit unieke aspect wordt mogelijk gemaakt doordat de raamdecoratie producten van Smartblinds bestaan uit Eve Motionblinds motoren, die de nieuwste smart home protocol Thread bevatten.

De raambekleding wereld op zijn kop

Elektrische raamdecoratie is niet iets nieuws. De bekabelde variant van elektrische raambekleding is echter nooit écht doorgebroken, omdat het aanleggen van een stroomtoevoer relatief veel werk en kosten met zich meebrengt. Bij Smartblinds vormt dit geen obstakel meer. Smartblinds beschikken namelijk over een draadloze accu(motor) die enkel 1 à 2 keer per jaar opgeladen hoeft te worden. Het monteren en installeren van Smartblinds is dus net zo eenvoudig als niet-gemotoriseerde raambekleding.

Geen bridge nodig

Smartblinds slimme raamdecoratie is rechtstreeks te verbinden én te bedienen met de Apple HomeKit. Naast je HomeKit woninghub, zoals een HomePod of iPad, is er dus geen extra bridge vereist om van de slimme functionaliteiten gebruik te kunnen maken. Dat betekent dat je geen dure bridge hoeft aan te schaffen en je kast met smart home bridges niet nóg voller raakt.

Veilig en toekomstbestendig met Thread

Smartblinds slimme raamdecoratie werkt met het nieuwe betrouwbare Thread protocol, een IPv6 gebaseerd draadloos mesh netwerk. Dit protocol lijkt de nieuwe standaard in de smart home wereld te worden en het feit dat dit protocol door Smartblinds ondersteund wordt, betekent je met deze slimme raambekleding klaar bent voor de toekomst. Is dit revolutionaire type raambekleding iets voor jou? Smartblinds stel je geheel naar wens en op maat samen op www.smartblinds.nl. ­­