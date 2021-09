Piets weerbericht: zonnig weer

Vandaag vrij zonnig weer en temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost, kracht 2 of 3. Vanavond eerst nog warmte met om 19.00 uur 21 tot 24 graden.

Woensdag zomerwarmte met 24 tot 28 graden. Veel zon en een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost. In de avond om 19.00 uur nog ongeveer 23 tot bijna 26 graden. Donderdag brengt veel zon en 23 tot 27 graden. Een zwakke wind tot matig uit zuid tot zuidwest. Een warme avond volgt met eerst nog 21 of 22 graden. In de nacht ongeveer 16 of 17 graden.

Vrijdag bewolking en zon met een paar buien, kans op onweer. Overdag temperaturen rond 23 graden. In de avond en nacht een bui of een buitje. Zaterdag een paar buien of buitjes en overdag 22 graden. De zuidwestenwind is matig met vlagen in kracht 5. Zondag ook nog enkele buien of buitjes, geregeld zon en 20 of 21 graden. Maandag een bui of een buitje.

Piet Paulusma