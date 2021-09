De ‘r’ is in de maand; hoe geef je je immuunsysteem een boost?

Het einde van de zomer nadert, voor zover we kunnen spreken van een zomer. Welgeteld vijftien dagen viel er in ons land vijftig millimeter regen of meer. De ‘r’ zit weer in de maand en dit betekent dat ons lichaam weer een extra boost nodig heeft. Zeker nu blijkt dat het coronavirus niet zomaar verdwijnt en we er mee moeten leven. We kunnen hopen op een wondermiddel, wat er niet is, of we kunnen ervoor kiezen om goed voor onszelf en elkaar te zorgen, en dus ook voor ons immuunsysteem.

Goed voor jezelf zorgen is een ruim begrip en is niet iets wat je even tussendoor doet. Het is een manier van leven waarbij luisteren naar je lichaam centraal staat en je keuzes maakt die jouw lichaam ondersteunen. We weten het allemaal: voldoende bewegen, gezond eten en voldoende slapen. Met name tijdens de herfst en de winter, wanneer veel mensen griep krijgen, is het extra belangrijk om ervoor te zorgen dat je immuunsysteem optimaal functioneert. Daar hebben we zelf een aandeel in. Doktoren en medicijnen kunnen veel, maar uiteindelijk is onze manier van leven ons grootste medicijn.

Spiruella

Neem voeding. Wat we in onze mond stoppen heeft een grotere impact dan we denken. We neigen naar comfort food, wat ons lichaam niet voedt, terwijl bijvoorbeeld superfoods ons lichaam ondersteunt. Er zijn verschillende soorten superfoods, waaronder Spiruella Superfoods. De voedingswaarde van spiruella (een samenvoeging van spirulina en chlorella) is breed en bovendien sterk geconcentreerd, wat dit blauw-groene algje zo interessant maakt als voedingsbron. Spirulina bevat fycocyanine, de stof die dit algje haar blauwe kleur geeft. Het is een krachtige antioxidant die het immuunsysteem stimuleert. Dit geldt ook voor olijfblad extract. Dit kan je in pilvorm krijgen en biedt een krachtige ondersteuning voor je immuunsysteem.

Vitamine D

Verder zijn er ook andere ‘superfoods’ die je dagelijks kan je eten, gewoon bij de supermarkt verkrijgbaar zijn, en boordenvol vitamines en mineralen zitten. Denk aan appels, broccoli, citroen, havermout, linzen, noten, rode bieten, spinazie, vette vis en zaden. Het blijft altijd belangrijk om te voelen wat je lichaam nodig heeft, maar elke dag groente eten kan zeker geen kwaad. Naast voeding, en daaronder valt ook drinken, is het belangrijk om te kijken of je eventueel wat supplementen nodig hebt. Wat extra vitamine D bijvoorbeeld, omdat vitamine D receptoren op zo’n beetje alle cellen van je immuunsysteem zitten.

Bewegen

Voldoende bewegen, het kan niet vaak genoeg gezegd worden. In de zomermaanden lukt het vaak nog wel om wat vaker van die bank af te komen, maar als het buiten natter en kouder wordt en de dagen korter, gooien we onze sportschoenen alweer snel in de hoek van de gang. Voldoende bewegen betekent dagelijks wandelen of fietsen, en hoeft dus niet meteen een sportabonnement te betekenen. Ga in je lunchpauze wandelen, of in de avond na het eten.

Let op stress

En let ten slotte op stress. We zijn geneigd om factoren buiten onszelf als stressfactoren te zien, maar uiteindelijk is het je eigen reactie op iets, dat stress veroorzaakt. Je kan nog zo gezond eten, voldoende bewegen en matigen met alcohol, als je continu in reactie bent en daardoor gestrest, in je hoofd leeft, je gevoelens niet uit en het lastig vindt om te communiceren, is dat een voedingsbodem voor kwaaltjes, moe zijn, een matige weerstand en eventuele ziektes. De beste weerstand is in het moment aanwezig zijn, met al je aandacht, en door eerlijk te luisteren naar je lichaam. Daar varen niet alleen jouw lichaam en je eigen gemoedstoestand wel bij, maar ook je omgeving.