Piets weerbericht: vanmiddag meer zon

Eerst veel bewolking en vooral vanmiddag de zon erdoor. In het midden en oosten blijft het vanmiddag meest bewolkt. Droog weer. Vanavond eerst de zon en verder opklarend weer. Vannacht vrij helder. Dinsdag de zon er geregeld bij. Later meer bewolking met in het zuiden de eerste buien. I

n de avond vanuit het zuiden meer buien. Het noorden kan tot in de nacht droog blijven. Woensdag eerst buien met kans op onweer, plaatselijk veel regen en kans op windstoten. Donderdag nog een enkele bui of een buitje. Vrijdag een buitje, maar opnieuw meest droog.