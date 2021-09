Tips om wat minder online te zijn

Nederlanders zijn sinds de coronacrisis digitaal actiever dan ooit. Dit was al zo in 2019, aldus cijfers van het CBS. Van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder was 88 procent dagelijks online. De meest voorkomende internetactiviteiten zijn e-mailen en het gebruik van sociale media. Wat kan je doen om wat vaker offline te zijn en jezelf minder te laten afleiden door het internet?

200 keer per dag kijken

Uren turen op je schermpje, regelmatig je sociale media checken of als je even niets te doen hebt je telefoon pakken om te kijken of je iets hebt gemist. Herkenbaar? De gemiddelde Nederlander kijkt ruim 200 keer per dag op zijn smartphone. In totaal wordt meer dan 3 uur per dag besteed op de smartphone. We kunnen niet meer zonder onze telefoon, wat onze enorme behoefte aan afleiding laat zien. Even een momentje met jezelf, zonder telefoon, komt nog zelden voor. Zelfs als we aan het fietsen zijn, kijken we op onze telefoon.

Met aandacht

Wat in ieder geval een mooie oefening is om dit met aandacht te doen. En ja, ook het fietsen, en dan uiteraard zonder telefoon. Zit je op de bank en ben je aan het appen of mailen? Doe dan niet tussendoor iets anders, maar ben met je volledige aandacht bij dat wat je aan het doen bent. Voel je vingers op je telefoon en let erop dat je niet afdwaalt met je gedachtes.

Schilderen op nummer

Wil je ervaren hoe het is om wat minder met sociale media bezig te zijn? Haal voor een week alle apps van je telefoon en check alleen als je achter je laptop zit. Dat kan zomaar uren aan turen schelen per dag. Een andere tip is op om zoek gaan naar een hobby. Als je minder tijd op je telefoon doorbrengt, heb je straks meer tijd voor iets anders. Wat dacht je van creatief bezig zijn? Schilderen op nummer voor volwassenen is razend populair en een heerlijke ontspannen tijdsbesteding. Denk je nu: maar ik ben Rembrandt? Geen zorgen, want dat hoeft ook niet. Bij schilderen op nummer schilder je de becijferde hokjes met de genummerde acrylverf. Op elk verfpotje staat een cijfer, dus dat kan niet misgaan.

Browsen

Plan bepaalde momenten in je dag dat je je mail checkt. Het is namelijk niet nodig om altijd bereikbaar te zijn. We renden vroeger ook niet de hele dag naar de brievenbus, dus waarom zouden we wel elke vijf minuten onze mail checken. Een andere online afleider is het continu browsen. ‘Even’ een nieuwswebsite bekijken of naar een huis kijken op Funda. Wat het ook is, het is mogelijk om dit te voorkomen. Met behulp van de extensie ‘Webtime Tracker’ is het eenvoudig om te zien hoeveel tijd je welke website bezoekt. Hierdoor word je je bewust welke websites favoriet zijn en kan je de keuze maken om deze wat minder vaak aan te klikken.

Handige apps

Er zijn ten slotte handige apps die helpen je schermtijd te beperken, zoals Moment (iOS) of AppDetox (Android). Je krijgt dan bijvoorbeeld een melding als je te lang op je telefoon zit. En als je merkt dat je toch weer in oude gewoontes vervalt, begin dan gewoon weer opnieuw. Dat kan elke dag, in elk moment.