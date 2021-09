Toename cosmetische behandelingen sinds lockdowns

Door de lockdowns en het vele thuiswerken hebben cosmetisch artsen de afgelopen corona periode een toename in het aantal klanten waargenomen. Ook nu nemen botox en dermal fillers behandelingen toe, omdat mensen weer meer fysiek sociale activiteiten hebben. Amerikaanse en Britse media schrijven over de ‘zoomboom’ in de cosmetische industrie.

Meer zoomen en videobellen

Ook in ons land is er sprake van een dergelijke zoomboom, ook al zijn er geen landelijke cijfers bekend. We turen wat af naar ons eigen gezicht als we aan het videobellen of zoomen zijn. We hebben de neiging om vooral te focussen op wat er niet mooi is aan onszelf en hebben een goed ontwikkelde spier om te vergelijken met anderen. Dan valt die zorgenrimpel tussen de wenkbrauwen of hangende mondhoek extra op. Een botox behandeling in Amsterdam is dan snel geboekt.

Meer geld op de bank

De toename komt niet alleen doordat we meer achter onze laptop zitten te vergaderen, maar ook doordat we meer geld gespaard hebben de afgelopen tijd. Volgens DNB hebben Nederlanders tot en met het eerste kwartaal van dit jaar 46 miljard euro meer gespaard dan vóór de coronapandemie. We hebben minder geld uitgegeven tijdens de lockdowns doordat we vanwege de maatregelen vrijwel nergens naar toe mochten. Daarnaast spaarden huishoudens meer geld uit voorzorg voor slechtere economische tijden, bijvoorbeeld door baanverlies.

Meer cosmetische ingrepen onder jongeren

In de afgelopen tien jaar zijn cosmetische ingrepen met name onder jongeren aanzienlijk populairder geworden. Het aantal behandelingen met botox of tijdelijke fillers is ruim verdubbeld, aldus een onderzoek van het Erasmus MC. Het streven naar een bepaald schoonheidsideaal met behulp van cosmetische ingrepen is niet zonder gevaren, aldus Tom Decates, een van de onderzoekers. Hij waarschuwt voor behandelingen door ‘beunhazen’ die niet gekwalificeerd zijn. Er bestaat steeds meer een dwingende Instagram-esthetiek waaraan het lastig ontsnappen kan zijn voor jonge mensen.

Het is dus belangrijk om goed vooronderzoek te doen bij wie je een behandeling doet, maar ook vanuit welke intentie je een cosmetische ingreep doet. Er is immers niets buiten onszelf dat een vervuld gevoel van binnen kan geven of ervoor kan zorgen dat we onszelf van waarde vinden voor wie we zijn. Daarnaast is het goed om te weten wat de verschillen zijn tussen botox, fillers en andere injectables. Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt.

Verschil botox en fillers

Botox en fillers zijn beide injectables; ze worden met een injectienaald in de huid gespoten. Deze behandelingen mogen alleen door een arts worden uitgevoerd en hebben geen permanent effect. Een botox behandeling is na een maand of vier en fillers tot anderhalf jaar uitgewerkt. Botox is een spierverslappend eiwit dat in de onderhuidse spiertjes wordt geïnjecteerd. Het heeft een tijdelijk verlammende werking. Rimpels ontspannen en worden hierdoor minder zichtbaar. Fillers daarentegen vullen letterlijk de huid op. Ze kunnen in rimpels geïnjecteerd worden om ze op te vullen of in de lippen voor meer volume.

Botox en fillers zijn dus verschillende stoffen die gebruikt worden voor verschillende toepassingen. Het is mogelijk om ze te combineren in één behandeling. Zo is het mogelijk om botox te gebruiken om een fronsrimpel te corrigeren en een filler om de lijntjes rond de mond te verzachten. Een ding is zeker: goed smeren tegen de zon is het allerbeste tegen rimpels en flink lachen. Daarbij horen rimpels ook gewoon bij het ouder worden. Wie dat met veel zelfliefde en acceptatie doet, kan ervoor kiezen om blij te zijn met wat er is of toch een cosmetische ingreep te doen. Wat de keuze ook is, het allerbelangrijkste is dat we de kritische gedachtes over hoe we eruitzien tijdens het zoomen geen zendtijd geven.