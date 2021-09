Piets weerbericht: komende dagen zonnig weer

Vanmorgen eerst nog een aantal buitjes en veel bewolking. Het zuiden en westen al snel droog en opklarend. De buitjes trekken vanmorgen naar Duitsland weg. De zon wint vanuit het westen terrein. Vanmiddag droog weer. Het oosten nog de meeste bewolking.

Vandaag overdag temperaturen rond 20 en 21 graden. De wind uit westelijke richting en is matig. In de kustgebieden, het Waddengebied en in het IJsselmeergebied met vlagen in kracht 5. Vanavond de zon. Later vanavond en de komende nacht ontstaat met name landinwaarts nevel, mist of dichte mist.

Vrijdag droog weer

Vrijdag droog weer met flink wat zon en met 20 tot 23 graden wordt het een warme dag. Een zwakke wind tot hooguit af en toe matig uit zuidwest tot oost. In de avond zon en in de nacht kans op mist of dichte mist.

Zaterdag droog weer met zon en overdag 20 tot 23 graden met een matige wind uit het oosten. Zondag de zon erbij en 19 of 21 graden. De oostenwind is matig. Hierdoor voelt het wat kouder aan. Maandag volgt met zon, bewolking en overdagĀ rond 18 of 19 graden. De wind is matig uit het oosten.