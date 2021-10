De woontrends van 2022 voor kleine en tijdelijke huisjes

Er zullen er veel zijn die het probleem kennen: je verhuist, of wil je huis opknappen en zoekt inspiratie. Maar alle blogs en tijdschriften focussen zich op kastelen van huizen of verwachten dat je serieus wil investeren. Voor een zeer grote groep Nederlanders is dat niet reëel: die moeten het dankzij de woningnood doen met kleine huisjes en/of tijdelijke oplossingen. Daarom dit keer: een blog over woontrends speciaal voor hen die voortdurend verhuizen of het moeten doen met een paar meter minder.

Want laten we wel wezen: dat je er maar even zit of dat het niet je ideale stek is, betekent niet dat je er geen fijne plek van wil maken.

Originele meubels

Iedereen die het weleens heeft gedaan, weet dat verhuizen een crime is. Het vervoeren van je spullen is een klus op zich. De kast en het bed die ideaal waren in je oude huis passen nergens in je nieuwe huis. Weer terug naar de IKEA was altijd de enige oplossing, maar niet ideaal. Iedereen heeft diezelfde spullen in huis en bovendien is hun bezorgservice niet bepaald klantvriendelijk te noemen.

Online bestellen

Gelukkig zijn er inmiddels zat alternatieven waar je wel makkelijk originele meubels online kan kopen. Het world wide web is eigenlijk één fantastische grote markt met tigduizend opties, die je ook nog eens op je gemak en in alle rust kan bekijken. Fijne bonus: je hoeft niet na te denken over hoe je die spullen gaat vervoeren.

Praktisch én mooi

En voor iedereen is er wel iets te vinden. Dat geldt zeker ook voor het vinden van efficiënte meubels. Want als je in een klein huis zit of er binnenkort weer uit moet, wil je geen tweepersoonsbed van twee bij twee meter uit één stuk. Dan kies je waarschijnlijk liever voor een wat kleiner bed die je makkelijk uit elkaar kan halen. En die bovendien heel veel opbergmogelijkheden heeft.

Minimalistisch, rustig en comfortabel

En natuurlijk één die er ook nog leuk uitziet. Wat dat betreft kan je prima meedoen met de woontrends: minimalistisch, rustige kleuren, niet al te veel tierelantijnen. Wit, schoon, kalm en comfortabel. Een bed met vakken of laden die dicht kunnen dus. En hetzelfde geldt uiteraard voor je andere meubels: kies een maatje kleiner en hou het rustig. Dat zijn de trends van dit moment. En die zijn gelukkig ideaal voor kleinbehuisden, want heftige kleuren en veel tierelantijnen zijn juist in een klein huis al snel te veel.

The devil is in the details

Zelfs als je ergens maar een half jaar zit is het de moeite waard van je huis een ‘thuis’ te maken. En dat kan gelukkig vaak al met een paar kleine ingrepen, zonder dat het een fortuin kost. Het zijn de kleine dingen die het een fijne plek maken: door een lamp op te hangen die voor jou een speciale waarde heeft, servies te gebruiken dat jij mooi vindt, planten neer te zetten en/of wat lijstjes aan de muur te hangen (al dan niet met supersterke plakkers in plaats van spijkers). Dat hoeft geen fortuin te kosten. Maar dat maakt het wel ineens het huis waarin jij niet alleen woont, maar ook leeft. En dat is waar je het van moet hebben als je het een aantrekkelijke plek wil maken – al is het maar voor even.

Wonen op de agenda

Want laten we er vanuit gaan dat het ‘even’ is. De grootste woontrend op dit moment lijkt in ieder geval te zijn dat de woningnood eindelijk echt een thema wordt. Het woonprotest in september mocht rekenen op een flinke opkomst. In de media is er steeds meer aandacht voor de schrijnende verhalen achter het woningtekort. Het afschaffen van de verhuurdersheffing staat eindelijk op de agenda én Pieter Omtzigt heeft de woningnood als één van zijn drie grote thema’s gekozen. Dus dan moet het haast wel goedkomen.