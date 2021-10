Hoe krijg je die coronakilo’s er weer af?

Het is weer tijd om aan de slag te gaan met ons lijf. Normaal gesproken is de lente of het nieuwe jaar aanleiding voor dit soort goede voornemens, maar na de bijzonder vreemde periode die we achter de rug hebben ligt dat natuurlijk een beetje anders. Je bent zeker niet de enige als je er wat coronakilo’s bij hebt, en daar nu – met het versoepelen van de maatregelen – graag wat aan wil doen.

Er is een groep mensen die juist superfit door de coronacrisis heen is gekomen, omdat ze ineens tijd over hadden (en heel veel intrinsieke motivatie). Maar voor velen geldt dat niet. Volgens cijfers van het CBS en het RIVM had in 2020 50 procent van de volwassen Nederlanders last van overgewicht. Maar een beetje sociale druk doet wonderen, zullen we maar zeggen. En die druk is er weer, nu dat vrijwel alle maatregelen zijn vervallen. Waar te beginnen?

Voeding en sporten

Allereerst: kies voor de juiste voeding als je af wil vallen. In je voeding moet de juiste hoeveelheid voedingsstoffen zitten om je overeind te houden, maar niet zoveel dat het je uitput. Wat die juiste samenstelling precies is, is onder andere afhankelijk van hoeveel je beweegt, of je man of vrouw bent, hoe oud je bent en zo nog tal van factoren. Als je serieus gaat sporten heb je iets anders nodig dan als je dat niet doet. Zorg dus dat je weet wat je nodig hebt en wat je eet. Laat je goed informeren en kies voor een professionele winkel als je online je sportvoeding wil kopen.

Een crashdieet: niet de oplossing

Je hebt dit waarschijnlijk al vaker gehoord, maar de kracht zit ‘m in herhaling, dus we zeggen het weer: een crashdieet werkt in ieder geval niet. Een dieet werkt alleen als het vol te houden is en past bij jouw lichaam. Elk lijf heeft bepaalde voedingsstoffen gewoon nodig en andere juist niet. Als je daar geen rekening mee houdt, kan je er donder op zeggen dat je lichaam gaat protesteren.

Beweeg. Voortdurend.

Voor het andere uiterste geldt hetzelfde: teveel eten werkt ook niet. Als je wil afvallen, is de truc uiteraard dat er net wat minder ingaat dan eruit gaat. Niet extreem veel minder, maar iets minder. Dus eet gezond en blijf vooral bewegen. Zorg dat bewegen onderdeel wordt van je automatische piloot. Een paar keer intensief sporten is leuk, maar als het bij die paar keer blijft, levert het op de lange termijn niets op.

Met alleen een goed dieet en af en toe een blokje om kom je er ook niet. Het is belangrijk dat bewegen een vast onderdeel van je leven is. Dat je eraan gewend raakt de trap te pakken in plaats van de lift, de fiets in plaats van de auto, de lange route in plaats van de korte – als het even kan.

Kies wat bij je past

En daarvoor is het belangrijk dat je een sport beoefent die je ook leuk vindt. Voor iedereen is er een sport die wel leuk is, maar je moet wel even goed nadenken over wat bij je past. Ben je graag samen of liever wat vaker alleen? Ben je graag binnen, buiten, op de grond, of op het water? Ben je meer van de duursporten, of juist het type ‘kort, maar krachtig’? Als je daar de antwoorden op weet, kies dan een sport die daarbij past. Als je de antwoorden niet weet, ga dan op onderzoek uit. Probeer een proefles hier en daar en kom er zo achter wat voor jou werkt. Mooie bonus; in de tussentijd beweeg je al.

Kortom: zelfkennis is uiteindelijk de enige echte sleutel tot succes. Kies voor een aanpak die voor jou vol te houden is. Afvallen gaat niet alleen over er beter uitzien, maar vooral ook over beter in je vel zitten, minder risico op gezondheidsproblemen, een beter immuunsysteemen een opgeruimder hoofd. Dat lukt alleen als je het op een gezonde manier doet.