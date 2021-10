Is jouw huis al winterklaar?

De winter staat voor de deur en dat betekent dat de dagen korter worden, en natter en kouder. De wintertijd gaat 31 oktober in en de klok een uur achteruit. Dit vraagt om een andere zelfzorg, zowel voor onszelf en als voor ons huis. Hoe zorg je ervoor dat je er dit jaar warm, verzorgd en winterklaar bij zit en je op een ondersteunende manier kan thuiswerken?

Warm, warmer, warmst

Een goede voorbereiding is het halve werk, niet alleen met de komst van de winter(tijd). Dit geldt voor alles. Wat kan je nu al doen zodat je lichaam en je huis straks klaar zijn voor het nieuwe seizoen? Ons lichaam geeft haarfijn aan wat het nodig heeft. Dit vraagt alleen wel om een luisterend oor. Warme kleding, een winter dekbed, warme soep, dikke sokken, goede schoenen die tegen kou en nat kunnen, wat extra supplementen, voldoende slaap en een stukje toewijding. Maar ook een geïsoleerd huis.

Houd de tocht buiten

Net als ons lichaam gevoelig is voor kou, zo ook is ons huis gevoelig voor veranderende weersomstandigheden. Niets zo fijn als een huis dat goed verzorgd en geïsoleerd is, zeker in een seizoen dat we ook daadwerkelijk meer thuis zijn. Dat begint dus met het spotten van kieren en gaten. Maak deze dicht met tochtstrips. Zo kun je behoorlijk wat geld besparen op je energierekening. Kijk meteen of alle ramen voorzien zijn van gordijnen, zoals bijvoorbeeld een rolgordijn in de keuken. Heb je een wat strakker interieur? Kies dan voor zwarte jaloezieën. Zeker in de winter is het fijn om iets voor de ramen te hebben. Het houdt niet alleen de kou buiten, maar het is ook een stuk gezelliger om tegenaan te kijken.

Controleer je dakgoten

In de wintermaanden wil je de kou buiten de deur houden en de warmte in huis. Zorg daarom voor een uitstekende isolatie van je woning. Je woning blijft niet alleen warm, maar als extra voordeel kun je ook nog eens honderden euro’s per jaar besparen. Tot 25 procent van de warmte in een slecht geïsoleerde woning gaat verloren via het dak. Het is in de herfst én winter dus belangrijk om de dakgoten schoon te houden. Controleer je dakgoten op vuil en bladeren en laat eventuele beschadigingen aan de dakgoten repareren. Muur-, dakisolatie of dubbel glas zie je al vanaf het eerste jaar terug op je energiefactuur. In een tijd dat de prijzen de pan uit rijzen, is dat een welkom voordeel.

Checklist cv-ketel

Waar zouden we zijn zonder de verwarming? Met name in de winter moet deze optimaal werken. Daarom is het belangrijk dat je je cv-ketel ontlucht, dat deze bijgevuld is en op de winterstand staat. En zet je verwarming niet te laag, minimaal 15 graden. We willen niet alleen een warm huis, maar ook een woning die gezellig en knus is. Het binnen schilderwerk is een prima klus om in de winter te laten uitvoeren. Een schilder heeft vaak meer tijd in de winter. Kaarsen, wat extra verlichting, een deken voor op de bank; met een paar accessoires verandert je huis in een mum van tijd in een plek waar je heerlijk kan vertoeven.

Niet alleen ons huis moet warm zijn, maar wijzelf ten slotte ook. De zomerkleding kan opgeborgen worden, de dikke winterjas mag aan de kapstok. Ook in de winter heeft ons lichaam voldoende beweging nodig en frisse lucht. De bank kan soms verleidelijk zijn, maar kies toch voor die wandeling.