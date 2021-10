Uitvaartverzekering: wel of niet afsluiten?

Het is een onderwerp waar we het liever niet over hebben, maar toch krijgen we er allemaal mee te maken: de kosten van een begrafenis of crematie. Ook al worden we steeds ouder en willen we vaak het leven zo lang mogelijk rekken, dood gaan we allemaal. En dat betekent dat er een uitvaart komt en dat iemand die moet betalen. Dat kan al snel rond de 10.000 euro zijn. Hoe zorg je ervoor dat de nabestaanden niet de factuur van jouw uitvaart betalen?

Verschillende mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om te voorkomen dat nabestaanden opdraaien voor het betalen van jouw uitvaart. Zo is het allereerst mogelijk een uitvaartverzekering af te sluiten. Deze verzekering is niet verplicht, maar kan in sommige gevallen handig zijn. Daarnaast is de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering een optie om de uitvaart van te betalen of spaargeld, dat speciaal opzij is gezet voor de kosten van een begrafenis of crematie.

Uitvaartverzekering

Als je kiest voor een uitvaartverzekering ben je verzekerd voor de kosten van je uitvaart. Dit betekent dat er bij een overlijden een geldbedrag is of dat er producten en diensten beschikbaar zijn voor de nabestaanden. Voor een uitvaartverzekering betaal je elke maand premie. Een voordeel is dat de nabestaanden niet met de rekening komen te zitten. Het geeft dus een zekere rust, want over de kosten hoeft niet langer te worden nagedacht. Hoe jonger je bent, hoe lager de premie is voor een uitvaartverzekering. Dit kan zomaar tientallen euro’s per maand schelen. Als je de vijftig gepasseerd bent, is het minder rendabel om een uitvaartverzekering af te sluiten. Als je via een uitvaartverzekering spaart, betaal je geen vermogensbelasting als het verzekerd bedrag niet hoger is dan 7.232 euro.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit als de verzekerde komt te overlijden binnen de looptijd van de verzekering, bijvoorbeeld 20 of 30 jaar. Komt de verzekerde buiten de looptijd van de polis te overlijden? Dan bestaat er geen recht op een uitkering. De overlijdensrisicoverzekering vangt het wegvallen van inkomsten na overlijden (voor een deel) op. De nabestaanden bepalen zelf waarvoor ze het bedrag gebruiken. Dit hoeft dus niet voor de uitvaart te zijn. Een groot verschil met de uitvaartverzekering is dat deze wel altijd uitbetaalt en levenslang is.

Sparen

Ten slotte is het ook mogelijk om zelf geld opzij te zetten voor je uitvaart en elke maand een bedrag te sparen. Als je dit op een standaard spaarrekening doet, levert dit op het moment vrijwel geen rente op. Je kan dan beter kiezen voor een uitvaartdeposito. Een voordeel van sparen is dat je met een uitvaartdeposito een behoorlijke rente krijgt en je zeker weet dat het geld, na je overlijden, ook echt wordt gebruikt voor de uitvaart. Het fonds keert alleen daarvoor uit.

De kosten voor een uitvaart worden onderschat, aldus het Nibud. De gemiddelde kosten liggen rond de 7.500 euro, maar variëren over het algemeen tussen de 3.500 euro en 15.000 euro. Het is dus zinvol en verantwoordelijk om stil te staan bij je eigen uitvaart en wie gaat opdraaien voor de kosten. De belangrijkste uitgangspunten of je wel niet of voor een uitvaartverzekering kiest, zijn je financiële situatie en je leeftijd.