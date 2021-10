Piets weerbericht: nog niet helemaal droog vandaag

Vandaag blijft het nog niet helemaal droog. Veel bewolking met her en der nog een bui of een buitje. Overdag 14 of 15 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest. Kracht 4 tot 5. In vlagen 6. Vanavond en de komende nacht veel bewolking en meest droog weer. Een minimumtemperatuur van tussen 11 en 13 graden.

Woensdag is er veel bewolking met vooral in de middag de zon erdoor. Overdag een aangename temperatuur rond 16 of 17 graden. In het zuiden plaatselijk 18 graden! Een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Windstoten in kracht 6 of 7.