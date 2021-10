Piets weerbericht: de dag begint met zonnig weer

De dag begint met zonnig weer. De bewolking zal vanmorgen in het zuidwesten en zuiden al wat toenemen. Vooral vanmiddag vanuit het zuidwesten meer en meer bewolkt. Later vanmiddag al eens wat regen. Het noorden en oosten zijn dan nog meest droog. De temperaturen tussen de 16 en 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit zuid tot zuidoost, in vlagen kracht 6.

Vanavond  en vannacht nog buien en buitjes in het oosten en zuiden. Vannacht temperaturen rond 10 of 11 graden met een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost.

Het weekend

Er is zaterdag veel bewolking met regen en lichte regen. In de middag ook droge(re) perioden. De temperaturen rond 14 of 15 graden. De wind uit zuid tot zuidoost is matig met vlagen in kracht 5.  In de avond en nacht wat regen en temperaturen rond 11 graden. De wintertijd gaat in!

Zondag eerst nog droog weer, maar al wel veel bewolking. Vooral later in de ochtend en in de middag buiig weer en er kan veel regen vallen. Overdag 15 tot 17 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidoost met vlagen in kracht 6. In de nacht een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest.

Maandag en dinsdag

Maandag buiig weer met temperaturen rond 13 graden en de zon is er geregeld bij. Een krachtige tot af en toe harde wind uit zuid tot zuidwest.

Dinsdag wordt ook een dag met buien, afwisselend zon en temperaturen rond 12 graden, passend bij begin november. Woensdag buien en 11 graden.