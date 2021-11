December komt eraan: cadeau tips voor mannen

De feestdagen komen er weer aan en dat betekent voor veel Nederlanders dat ze cadeaus moeten verzinnen voor familieleden en geliefden. Wat koop je dit jaar voor je partner, vader, broer of vriend? Dit kan zomaar een uitdaging zijn, met name als het om een sint- of kerstcadeau voor een man gaat. Waar maak je mannen blij mee en hoe voorkom je dat je in clichés vervalt? Want laten we eerlijk zijn: niet alle mannen houden van bier, zijn voetbalfanaat of gek op barbecueën.

We doen vroeger aankopen dit jaar

Klarna, marktleider in betalingsoplossingen en shopping platform, heeft onlangs onderzocht hoe Nederlanders dit jaar voor de feestdagen gaan winkelen. Uit deze analyse blijkt dat de aankopen voor de feestdagen dit jaar vroeger dan ooit gedaan worden. Het vermijden van mogelijke leveringsproblemen door tekorten en vertragingen bij zendingen, speelt een duidelijke rol. We zijn er dus vroeg bij dit jaar. En we zijn volgens het onderzoek dit jaar ook van plan om meer geld uit te geven.

Praktische cadeaus

Een cadeau geven waar de ontvanger ook werkelijk iets aan heeft, dat is mooi meegenomen. Het is zonde van het geld om iets te geven wat vervolgens in een kast verdwijnt. Met een cadeau wat gebruikt of genuttigd kan worden, zit je altijd goed. Alhoewel we zogenaamde praktische cadeaus niet altijd leuk vinden om te geven, zijn ze wel leuk om te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een cadeau wat een man dagelijks aantrekt: een boxershort. Het perfecte sint- of kerstcadeau voor een partner, en zeker als de boxershort van bamboe is gemaakt. Heerlijk zacht, ademend en ook nog goed voor het milieu.

Waar zijn mijn sokken gebleven?

Een ander nuttig cadeau zijn sokken. Om de een of andere duistere reden raken we die massaal kwijt, dus een extra paar komt altijd goed van pas. Bamboe sokken zijn te verkrijgen in een luxe giftpack en zijn heerlijk zacht. En om nog even in de kleding te blijven: veel mannen dragen witte T-shirts die op een gegeven moment best viezig worden, ook al belanden ze wekelijks in de wasmachine. Fijn om te krijgen, en meteen een reden om wat oude shirts de prullenbak in te gooien. Of wat dacht je van een warme das voor de winter?

Geef een uitje cadeau

Houdt jouw dierbare van koken? Koop dan een wat duurdere fles olijfolie, die we onszelf niet snel cadeau zullen doen. Je kan ook kiezen voor kruiden, een fles azijn, of iets anders wat dagelijks gebruikt wordt. Elk jaar komen er nieuwe kookboeken uit, dus dat kan natuurlijk ook een optie zijn. En wat dacht je van een waardebon voor een avondje uiteten? Niets zo leuk als een uitje cadeau doen, een ervaring voor twee. Je kan letterlijk een ui inpakken en daarmee aangeven dat iemand een ‘uitje’ cadeau krijgt, maar je kan ook zelf een kaartje maken. Een avond uiteten, naar een museum, samen naar de sauna, een lange wandeling met na afloop een lunch of een nachtje logeren in een hotel.

Cadeaus voor thuiswerkers

In het kader van thuiswerken zijn er een aantal handige gadgets op de markt, die net voor dat extra beetje ontspanning en eenvoud zorgen. Veel mensen zitten niet lekker in hun stoel thuis. Dat kan gelukkig anders met de bureau voeten hangmat. En wat dacht je van al die monitoren die niet op de juiste hoogte staan? Daar zijn gelukkig leuke monitor standaards voor, eventueel met lade. En voor alle mensen die veel onderweg zijn of hybride werken: het internet is niet overal even sterk. Wifi hotspots zorgen ervoor dat je batterij snel leegloopt. Dan is de wifi buddy ideaal: altijd op het internet en zelfs met meer mensen tegelijkertijd.