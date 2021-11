Steeds meer mannen kiezen voor uiterlijke verzorgingsproducten

Cosmetica en verzorgingsproducten een vrouwenzaak? Dat is allang niet meer zo. Het zijn allang niet meer alleen vrouwen die crèmes op hun gezicht smeren of make-up dragen. Steeds meer mannen smeren net zo hard mee. Het draait anno 2021 niet meer alleen om baard- en haarverzorging, want er verschijnen steeds meer verzorgingsproducten voor mannen op de markt. Inclusiviteit speelt inmiddels ook binnen de beauty, verzorgings- en cosmeticamarkt een belangrijke rol.

Norm verandert binnen beauty- en verzorgingsindustrie

De gangbare norm binnen de beauty- en verzorgingsindustrie was lange tijd een slanke blanke vrouw met meestal blond haar en een gave huid. Het grootste deel van de samenleving kan zich daar niet aan spiegelen. Mensen komen in alle maten en vormen, haarkleuren, huidtypes, achtergronden, leeftijden en religies, en er zijn vrouwen en mannen. Elk lichaam heeft iets anders nodig, elke huid vraagt om een unieke verzorging en elk haartype vraagt om een andere shampoo. En steeds meer mannen willen zichzelf goed verzorgen, en dat gaat verder dan alleen een goedkope crème na het scheren of een ondefinieerbare pot met gel.

Kwalitatieve verzorgingsproducten voor mannen

Dat mannen voornamelijk van de gadgets zijn, is een gedateerd beeld, én een beeld dat ons gevoed is. Mannen zijn net als vrouwen van de innerlijke en uiterlijke verzorging en net zo kieskeurig als het om kwalitatieve verzorgingsproducten gaat. Claus Porto Guest Soap, Gaijess Biershampoo, The Goodfella’s Smile scheerzeep Re Nero of Grown Alchemist regenerating night cream. Producten die vaak alleen bij de barbier te koop zijn, maar inmiddels ook online, of als pakket: The Alpha Men Adventsbox. Er is niet alleen een verschuiving gaande als het om kwalitatieve verzorgingsproducten voor mannen gaat. Bedrijven als Tom Ford, Givenchy en Chanel spelen al enkele jaren in op de vraag naar make-up voor mannen. Het zijn namelijk niet alleen vrouwen die wat concealer of een matterend poeder willen dragen.

Halal producten

Het zijn niet alleen mannen die behoefte hebben aan specifieke producten. Neem halal producten. Halalbeauty is een snelgroeiende markt en de vraag naar producten zonder stoffen die afkomstig zijn van dieren of die genetisch gemodificeerd zijn, noch alcohol of schadelijke chemicaliën, neemt toe. Dergelijke producten zijn niet alleen voor mensen met een Islamitische achtergrond, maar ook voor mensen die vegan te leven of liever geen producten willen gebruiken waar alcohol in zit, omdat ze de keuze maken om geen alcohol te drinken.

Vrouwen in de menopauze

En zo zijn er nog veel meer doelgroepen die zich lange tijd niet voelden aangesproken in advertenties, tijdens het online winkelen of als ze naar een drogist of andere beauty winkel gaan. Neem de groep vrouwen die in de menopauze zit. Alleen al in Nederland zijn dit er 1,5 miljoen. Er verandert veel tijdens deze fase, zoals de huid die heel droog wordt door de afname van oestrogeen. Dit vraagt om een andere gezichtscrème.

Dit geldt ook voor mensen die kanker hebben gehad. In 2017 hadden wereldwijd 17 miljoen mensen kanker. Tegen 2030 voorspelt men een verdubbeling. Chemotherapie heeft een impact op het lichaam, en zo ook op de huid, haren en nagels. Het kan gebeuren dat mensen die kanker hebben gehad minder goed reageren op bepaalde stoffen. Een aantal merken hebben hierop ingespeeld door veilige make-up en verzorgingsproducten op de markt te brengen.

Voorbij de labels

De verschuiving die er gaande is, laat zien hoe belangrijk het is om rekening te houden met alle verschillende doelgroepen. Uiteraard hebben we hier ook met slimme marketingstrategieën te maken. Waarom zou een man niet de shampoo of crème van zijn vrouw kunnen gebruiken? Deze tijd nodigt uit om wat meer voorbij de plaatjes en labels te kijken en wat minder te focussen op de verschillen tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen.