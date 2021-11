Piets weerbericht: vandaag bewolking met aantal buitjes

Vandaag veel bewolking met een aantal buitjes. Het westen en zuiden blijven meest of helemaal droog. De zon heeft het moeilijk. Toch kan met name in het zuiden de zon nog doorkomen. Rustig weer met ongeveer 11 of 12 graden. De wind is zwak tot matig uit westelijke richting.

Vanavond en de komende nacht droog weer met opklaringen en 4 tot 6 graden. In het zuiden 2 of 3 graden met grondvorst tot -1 graden. In de kustgebieden en op de Wadden 7 tot 9 graden.

Dinsdag

Dinsdag volgt met meest droog weer en de zon erbij. Het noorden heeft meest bewolkt weer. In het Waddengebied kans op een buitje. Overdag 11 of 12 graden. De wind uit zuidelijke richting, meest matig tot vrij krachtig. In de avond en nacht veel bewolking in het noorden tot vrij helder weer in het zuiden. Temperaturen van +1 graden in het zuiden van Limburg tot +10 op de Wadden.

Rest van de week

Woensdag bewolking en opnieuw de meeste zon in het zuiden en oosten. Opnieuw ook 11 of 12 graden. In het noorden een bui(tje). Donderdag en vrijdag veel bewolking en regionaal nog zon. Vrijwel droog weer.