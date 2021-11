Bedrijven geven steeds vaker duurzame en gezonde relatiegeschenken

Het einde van het jaar nadert en dit betekent dat er meer relatiegeschenken gegeven worden. Of dit nu een los geschenk is of een kerstpakket, dit is bij uitstek het seizoen dat we onze waardering naar elkaar uitspreken, waarbij het geven van een geschenk een blijk van dankbaarheid kan zijn. Het bekende flesje wijn en champagne behoren inmiddels tot de verleden tijd. Nederland gaat steeds meer voor gezond, alcoholvrij en duurzaam. Een gezonde medewerker is immers een duurzame medewerker.

Fles met logo

Wat geef ik dit jaar aan alle medewerkers en/of klanten? Het is een jaarlijks terugkerende vraag voor menig manager, waar niet altijd meteen een antwoord op volgt. Het bedenken van originele relatiegeschenken kan soms een uitdaging zijn. Anno 2021 denken we meer dan ooit duurzaam; niet alleen met het oog voor het milieu, maar ook met het oog op onze medewerkers en klanten. Duurzaamheid rijkt zo veel verder dan alleen het klimaat.

Gelukkig is er online veel te vinden en kan je relatiegeschenken persoonlijk maken door er bijvoorbeeld een tekst op te laten zetten. Populaire relatiegeschenken van dit jaar zijn bijvoorbeeld een USB techmate, een laptop rugzak of een fles explorer. Dat voorkomt het gebruik van waterflesjes. Het is ook mogelijk om een fles met logo aan je medewerkers te geven. Door de groeiende populariteit van een gezonde levensstijl en sport worden bedrukte drinkflessen een steeds populairder relatiegeschenk. En zo’n fles kan je uiteraard ook mee naar kantoor nemen.

Steeds vaker alcoholvrij

Naast de toename in duurzame en persoonlijke relatiegeschenken voelen we ons meer verantwoordelijk voor het welzijn van onze medemens, zeker in de huidige corona tijd. Nederlandse bedrijven zeggen het welzijn van werknemers belangrijk te vinden. Op een schaal van 1 tot 10, geven ze dit onderwerp een 8, aldus een onderzoek van Maastricht University en de Universiteit Utrecht. Die verantwoordelijkheid zit ook in de keuze van het relatiegeschenk. Draagt dit bij aan welzijn of niet?

Zo is er is een duidelijke én gezonde trend gaande onder mensen en bedrijven om voor alcoholvrij te kiezen. Steeds vaker worden alcoholvrije dranken als relatiegeschenk of cadeau gegeven in plaats van alcoholhoudende dranken. Dit is terug te zien in de consumptie van bier. Sinds vorig jaar zomer is de bierconsumptie in Nederland met zo’n 8 procent gedaald vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Alleen van alcoholvrij bier werd juist meer gedronken, circa 3 procent.

Met welke intentie kiezen we voor duurzaamheid?

Met een relatiegeschenk dat duurzaam is of het welzijn van de ander wil ondersteunen toon je als organisatie niet alleen jouw waardering naar je medewerkers en klanten, maar kan dit ook voor een betere loyaliteit zorgen en daarmee omzet. Dit zit uiteraard niet in het geven van een cadeau per se, maar het draagt wel bij aan het verbeteren en verdiepen van de relatie. Er wordt vaak gezegd dat duurzaamheid bijdraagt aan het imago van een organisatie. Dat doet het zeker, maar dit zou niet de intentie moeten zijn waarom er voor duurzaamheid wordt gekozen. Oog hebben voor het milieu en het welzijn van de mensen om ons heen zou een vanzelfsprekendheid en basis mogen zijn om vanuit te werken en te leven.