Piets weerbericht: meer bewolking

Vandaag bewolking en regionaal veel zon. In het noorden en westen meest bewolkt weer en zowat droog. Misschien in het noorden soms wat motregen. In het oosten en zuiden is de zon het meest te zien. Temperaturen van 10 tot 13 graden. Rustig weer met een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.

Vanavond en vannacht is er veel bewolking. In het zuiden van Limburg nog opklaringen. Regionaal kans op mist en dichte mist. Rustig weer.

Donderdag en vrijdag

Donderdag veel bewolking met in het noorden wat regen en in het zuiden nog zon. Overdag 10 tot 13 graden. Een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. In de avond en nacht mistkansen en in het Waddengebied een paar buien of buitjes.

Vrijdag bewolking, in het zuiden en oosten nog zon. In het Waddengebied een buitje. In de nacht overal buiig weer. Zaterdag een paar buien. Zondag droog met zon en in de nacht op plaatsen grondvorst.