Piets weerbericht: regionaal kans op nevel en mist

Verkeerswaarschuwing: In met name Limburg komt vanmorgen eerst lichte vorst voor. Plaatselijk mogelijk enige gladheid. Regionaal kans op nevel en mist. Vandaag overdag veel bewolking met in het noorden wat regen en in het zuiden nog zon. Overdag 10 tot 13 graden.

Een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. In de avond en nacht mistkansen, ook dichte mist. In het Waddengebied een paar buien of buitjes. Vrijdag meest droog. Later op de dag en in de nacht een toenemende wind uit het zuiden, matig tot krachtig. Windstoten in kracht 6 of 7. Een herfstnacht met buiig weer. Zaterdag een bui en zondag droog. De wind gaat naar oostelijke richtingen.

Begin volgende week kouder met 8 of 9 graden overdag en in de nachten op plaatsen grondvorst