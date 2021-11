Financiële tips voor starters die een huis willen kopen

Als starter is het momenteel vrijwel onmogelijk om een huis te kopen. Er zijn niet alleen te weinig woningen, maar het ontbreekt starters ook aan voldoende financiële middelen, zeker nu de huizenprijzen torenhoog zijn. Vorig jaar zijn er flink minder kantoor- en winkelpanden omgebouwd tot woningen, zo blijkt uit onderzoek van het CBS, en met de voortdurende coronamaatregelen ziet het er voor deze doelgroep allesbehalve rooskleurig uit. Hoe kom je aan geld?

In 2020 kwamen er in totaal 10.200 woningen bij door het ombouwen van leegstaande kantoren, winkels en andere panden zonder eerdere woonfunctie. In de jaren ervoor lag het aantal op 12.000. Met name voor starters is dit slecht nieuws. Nederland heeft al te maken met een woningtekort. In 2020 was er een tekort van 331.000 huizen. Gek genoeg is de voorspelling dat het woningtekort dit jaar minder zal zijn, veroorzaakt door een hoger sterftecijfer en minder migratie. Dit neemt echter niet weg dat veel starters met een uitdagende woningmarkt te maken hebben.

Geld lenen

Voor starters die al wonen, maar bijvoorbeeld met gezinsuitbreiding te maken krijgen, is het zoeken naar creatieve oplossingen. Geld lenen voor een verbouwing is een optie, om zodoende wat extra ruimte te creëren. Voor starters die op zoek zijn naar een koopwoning kom je niet ver zonder eigen geld. Met name voor zelfstandig ondernemers is het lastig om een hypotheek te krijgen. Dan is het mogelijk om geld te lenen van bijvoorbeeld familie. Als er ouders zijn die flink wat spaargeld hebben, kunnen startende kinderen een eind op weg worden geholpen.

Belastingvrije schenking

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. De eenvoudigste optie is een belastingvrije schenking. Voor de aankoop van een woning, de verbouwing van een woning of het aflossen van een hypotheekschuld mag er een aanzienlijk bedrag belastingvrij geschonken worden door ouders. Dit heet een vrijgesteld bedrag. Als je kind mag je niet ouder dan 40 jaar oud zijn. Een dergelijk eenmalig belastingvrij schenkbedrag bedraagt dit jaar 105.302, – euro. Dit bedrag zal in 2022 hetzelfde blijven. Het is mogelijk om dit bedrag over meerdere jaren te ontvangen.

Familiehypotheek

Als starter zonder voldoende eigen financiële middelen is de familiehypotheek ook een optie. Een voordeel van een dergelijke hypotheek is dat er geen wettelijk maximumbedrag is. Daarnaast zijn de voorwaardes vaak gunstiger dan bij een bank en krijgen de ouders door het uitlenen van geld een aantrekkelijke rente op hun kapitaal. Het zal in ieder geval meer zijn dan met de huidige spaarrentes. Een dergelijke hypotheek kan door iedereen verstrekt worden, dus niet alleen door ouders.

Garant staan ouders

Een andere minder gangbare optie voor starters die hulp nodig hebben bij het kopen van een woning is dat ouders garant staan. Zij tekenen dan mee voor de hypotheeklening. Er zijn niet veel partijen die een garant staan voor de hypotheek constructie aanbieden, waar uiteraard de nodige voorwaardes aan verbonden zijn. Zo moet je kunnen aantonen dat je binnen drie tot vijf jaar zelf de volledige hypotheeklast kunt opbrengen. Dit is, zeker in deze onzekere tijden, lastig aan te tonen.

Ten slotte zijn er naast ouders ook nog andere mogelijkheden om toch die woning te kunnen kopen. Als starter kun je namelijk profiteren van een aantal voordelen. Heb je bijvoorbeeld een huis op het oog onder de vier ton, dan betaal je geen overdrachtsbelasting. En bij de gemeente kan je vaak een starterslening aanvragen die kan oplopen tot 40.000 euro. Alle beetjes helpen.