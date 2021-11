Piets weerbericht voor de komende dagen

Vandaag veel bewolking maar wel droog. In met name het noorden en westen de zon erdoor. Lentetemperaturen van 12 tot 14 graden. De wind uit west tot zuidwest en is matig tot vrij krachtig. Vanavond en vannacht droog, veel bewolking en 8 of 9 graden.

Zaterdag veel bewolking en regionaal wat zon met overdag 11 tot 13 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit west tot zuidwest. In de avond en nacht wat regen. Zondag bewolking en een bui of een buitje en 9 tot 11 graden met de zon erbij. In de nacht landinwaarts grondvorst bij +1 en +2 graden.